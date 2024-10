Michele Di Toro Unlimited piano solo al Teatro Fenaroli di Lanciano

Venerdì 1° novembre, al Teatro Fenaroli di Lanciano, è in programma l'apertura della nuova stagione teatrale con un evento straordinario: il celebre pianista Michele Di Toro inaugurerà il calendario con un concerto di piano solo, ad ingresso libero.

"Di Toro - si legge in una nota -, apprezzato a livello internazionale per il suo stile unico e la capacità di spaziare tra i generi, condurrà il pubblico in un percorso musicale senza programma prestabilito, traendo ispirazione dalla musica classica, jazz, blues, ragtime, pop e sonorità etniche.

L’esibizione promette di essere un’esperienza irripetibile, con un’ampia dose di improvvisazione e una tecnica virtuosa che contraddistinguono il pianista. Ogni concerto di Di Toro è un’opera unica, costruita sull'energia del pubblico e sull’atmosfera del luogo, creando così una serata indimenticabile che supera i confini dei generi musicali e diventa pura espressione artistica.

Con una carriera che l'ha portato sui palchi più prestigiosi di Italia e all'estero, Michele Di Toro rappresenta una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, capace di affascinare e coinvolgere un vasto pubblico grazie a una creatività e una fantasia fuori dal comune. Il suo concerto, primo appuntamento della stagione, si propone di aprire una nuova annata teatrale ricca di eventi imperdibili".