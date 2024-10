OPS spa, Ã¨ Camillo D'Alessandro il nuovo amministratore unico

Camillo D’Alessandro, commercialista e revisore contabile, è il nuovo amministratore unico della OPS spa.

D’Alessandro, 48 anni, laureato in Economia Aziendale, già deputato della Repubblica dal 2018 al 2022, consigliere regionale dal 2005 al 2018 e consigliere provinciale dal 1999 al 2005, è stato nominato amministratore unico con decreto del Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, sentito il Sindaco di Chieti Diego Ferrara.

La nomina è stata formalizzata questa mattina con decreto del presidente Menna, a seguito dell’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di amministratore unico della società Organizzazione Progetti e Servizi (OPS spa), partecipata dalla Provincia di Chieti (89,7%) e dal Comune di Chieti (10.3%), dopo le dimissioni dell’amministratore precedente Marcello Salerno.

La nomina dovrà essere ratificata nella prossima assemblea ordinaria dei soci convocata il 7 novembre nella sede della società, in via Padre Ugo Frasca a Chieti. L’amministratore unico, che rimarrà in carica per il triennio 2024-2026, percepirà 25.000 euro lordi annui onnicomprensivi più il rimborso per le spese di viaggio.

La OPS si occupa per i soci del sistema informativo provinciale integrato, del sistema informativo territoriale provinciale, del servizio di controllo per l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, articolata nel progetto VIT-Verifica Impianti Termici, nonché del servizio di controllo dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) degli edifici.