Doppio singolo e primo album da solista per Luca Romagnoli

Luca Romagnoli, frontman dei Management (del dolore post-operatorio) presenta il nuovo doppio singolo del suo progetto solista, "Mi sono perso/Bi emme vù", in uscita sui digital store e in rotazione radiofonica da mercoledì 30 ottobre.

"Mi sono perso" è una ninna nanna cantata a sé stessi.

È il canto di chi ha perso la via, di chi ha superato il punto di non ritorno - il punto in cui non gli conviene più tornare indietro - e quindi è costretto a combattere coi mostri che incontra nel buio.

È un combattimento tra animali striscianti.

"Bi emme vù" - lato B di questo 45 giri digitale - è una poesia di Paolo Maria Cristalli.

È un omaggio al poeta del "basso volo", che cerca di evitare il terra-terra, ma patisce le invenzioni di questo mare stupido, il "Pattume Cafonesco".

Pre-salva/Ascolta Mi sono perso/Bi emme vù sugli store digitali: https://bfan.link/mi-sono-perso-bi-emme-vu

Dopo "Perdere", il brano che ha annunciato l'album e "Mi sono perso/Bi emme vù", il 6 dicembre uscirà per La Tempesta Dischi La Miseria, il primo album da solista di Luca Romagnoli.

CREDITI

Mi sono perso

Testo: Luca Romagnoli

Musica: Fabrizio Cesare e Setak

Produzione artistica: Fabrizio Cesare

Voce: Luca Romagnoli

Tastiere e reverse piano: Fabrizio Cesare

Chitarre: Setak

Mix e Master: Matteo Cantaluppi

Bi Emme Vù

Testo: Paolo Maria Cristalli

Musica: Fabrizio Cesare

Produzione Artistica: Fabrizio Cesare

Voce: Luca Romagnoli

Tastiere, sound system, noise: Fabrizio Cesare

Mix e Master: Matteo Cantaluppi



Foto copertina: Elisa Imperi x ITM.srl

Graphic design: Nicholas Martini x ITM.srl

BIOGRAFIA LUCA ROMAGNOLI

Luca Romagnoli, cantautore italiano legato visceralmente al mondo indipendente e alternativo, è noto per essere il frontman e autore dei testi dei "Management" (del dolore Post-Operatorio).

I suoi concerti sono conosciuti come concentrati di poesia e provocazioni; si può assistere al suo lato più intimista, emotivamente sussurrato, oppure osservare un demone che non scende a patti col suo tempo.

Abbiamo visto il suo pubblico commuoversi per la delicatezza dei suoi interventi oppure rimanere scioccato davanti alla forza delle sue performance.

Dopo aver pubblicato sette dischi con i Management, sì è dedicato nel 2024 ad un progetto parallelo solista, in cui ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini, mettendoci di fronte ad un esorcismo.

Dopo "Perdere", il brano che ha annunciato l'album e "Mi sono perso/Bi emme vù", il 6 dicembre uscirà per La Tempesta Dischi La Miseria, il primo album da solista di Luca Romagnoli.

TESTI

MI SONO PERSO

Guardami mamma

sono qui seduto in mezzo al mio vomito

e non c'è nessun altro posto dove voglio stare

non ci voglio stare

Scusami mamma

quando dicevi "diventerai ciò che vuoi"

c'era una cosa che non ti ho detto

non voglio diventare niente di tutto questo

Abbracciami mamma

ché queste mani le hai fatte tu, questi capelli li hai fatti tu

e questi occhi che piangono li hai fatti tu

Baciami mamma

un bacio sulla fronte, per misurare la febbre

e bacia questa febbre, tu bacia questa febbre

Cercami mamma

l'altoparlante qui sulla spiaggia

ha detto che un bambino si è perso

il tuo bambino si è perso, il tuo bambino si è perso

il tuo bambino si è perso

BI EMME VÙ

Ho imparato sulla mia pelle

come vengono trattati i poveri

dai medici

dagli avvocati

dai bancari

dagli assicuratori

e soprattutto dal pattume cafonesco

che ha imparato a pronunciare

Bi Emme Vù