Comitato Provinciale Unicef: continuano le iniziative di solidarietà sul territorio

Arturo Di Cera, presidente del Comitato Provinciale Unicef di Chieti, desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla giornata di raccolta fondi svoltasi domenica scorsa, 27 ottobre, nel comune di Casalincontrada. Un ringraziamento speciale è rivolto al sindaco di Casalincontrada, Vincenzo Mammarella, per il sostegno e la collaborazione offerti, che hanno contribuito al successo dell’evento e alla raccolta di fondi preziosi per i progetti Unicef a favore dei bambini in situazioni di vulnerabilità. La mobilitazione di solidarietà proseguirà nelle prossime settimane con due nuovi appuntamenti nelle piazze centrali di altri comuni della provincia.

Domenica 3 novembre la raccolta fondi si terrà a Bucchianico in Piazza Roma, grazie alla disponibilità del sindaco Renzo Di Lizio; l’evento successivo è previsto per domenica 10 novembre a Tollo, in Piazza della Liberazione, con la collaborazione del sindaco Angelo Radica. Il Comitato Unicef di Chieti invita tutta la cittadinanza a partecipare per offrire un sostegno concreto ai progetti di assistenza umanitaria che Unicef porta avanti a livello globale.

Per aggiornamenti sulle prossime attività e iniziative di raccolta fondi, si invita a seguire la pagina Facebook ufficiale “Comitato provinciale Chieti - Unicef”. Ulteriori informazioni saranno inoltre disponibili sulle testate locali, per agevolare la partecipazione di tutti coloro che desiderano aderire a questa iniziativa di solidarietà. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il Comitato Unicef di Chieti all’indirizzo e-mail: comunicato.chieti@unicef.it o il presidente Arturo Di Cera all’indirizzo a.dicera@unicef.it. Unicef – Comitato Provinciale di Chieti