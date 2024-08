Nuovi premi e selezioni per i film del regista Antonio Montefalcone

Ancora nuovi riconoscimenti per le opere cinematografiche del regista e sceneggiatore indipendente di Lanciano, Antonio Montefalcone.

Le sue ultime sceneggiature, “Il primo giorno di Primavera” e in particolar modo “Il dolce suono del pianoforte”, hanno riscosso molti consensi e apprezzamenti tra le commissioni di selezione e i giurati di vari festival cinematografici nazionali, regalando emozioni e soddisfazioni all’autore abruzzese che con passione, entusiasmo e dedizione continua ad impegnarsi costantemente nell’ambito dell’arte e della cultura cinematografica.

Grazie alla qualità di scrittura, di stile e di narrazione riscontrata in entrambe queste opere, che per la giuria si sono maggiormente distinte tra i tanti testi pervenuti al concorso, sia “Il primo giorno di Primavera”, sia “Il dolce suono del pianoforte” sono state ammesse in Finale alla XVII edizione di “Corto e Cultura nelle mura di Manfredonia 2024” e, nella serata di conclusione del festival, “Il dolce suono del pianoforte” è stata anche premiata.

La sceneggiatura di Antonio Montefalcone, infatti, si è classificata al 2° Posto tra le migliori sceneggiature originali e inedite arrivate finaliste nella relativa sezione del concorso, e il riconoscimento è stato assegnato all’autore frentano durante la cerimonia di premiazione svoltasi a Manfredonia sabato 13 Luglio 2024, davanti a un nutrito e attento pubblico, ma anche ad addetti del settore, istituzioni e autorità invitati a presenziare.

Antonio Montefalcone ha ritirato con gioia e gratitudine questo riconoscimento e ha espresso soddisfazione per la gratificante motivazione elaborata dalla giuria che è rimasta colpita sia dallo svolgimento imprevedibile e intrigante della trama, e dal suo rivelatore e commovente finale; sia dalla capacità dell’autore nel riuscire a descrivere in maniera coesa, solida ed efficace intensi sentimenti e delicati intrecci esistenziali, oltre che a trasmettere con profonda sensibilità la forza di rilevanti valori universali e la vibrante umanità colta nelle pieghe dell’anima dei singoli personaggi e di tutta la vicenda narrata.

Questa è la terza premiazione in carriera per Antonio Montefalcone al suddetto festival garganico dopo le altre avvenute in passato, nel 2018 e nel 2011 con altre sue sceneggiature all’epoca risultate prime classificate e vincitrici nella loro categoria.

Il successo del racconto “Il dolce suono del pianoforte” è continuato anche dopo questo festival.

L’opera in questione infatti è stata selezionata al VI Premio Letterario denominato «Tre colori» 2024, nella sezione riservata alla Narrativa. Il concorso di selezione è stato organizzato dal Lenola Film Festival, e si è svolto nell’ambito della XXVI edizione del Festival Internazionale Cinematografico «Inventa un Film» 2024, della città di Lenola (Latina). L’elaborato di Montefalcone è stato selezionato in una ristretta rosa di poche decine di testi su un totale di quasi cinquecento racconti giunti alla segreteria del concorso da ogni parte d’Italia.

Negli ultimi mesi, il filmmaker lancianese ha visto ulteriori successi non soltanto firmando sceneggiature ma anche la regia di alcune pellicole.

I recenti film brevi da lui diretti hanno infatti collezionato selezioni e finali in alcuni festival cinematografici nazionali ed internazionali. Tra questi si vuole almeno ricordare: “(Not) Awakening” [“(Non) Risveglio”] del 2021, un cortometraggio d’animazione digitale, sperimentale e muto, realizzato con la tecnica dello Stop-Motion, che ha vinto la Menzione Speciale all’Horror International Film Festival 2022 di Los Angeles (California – USA).

“Completeness denied” (“La completezza negata”) del 2023, sempre scritto, diretto e montato da Antonio Montefalcone, ha invece ottenuto una candidatura all’interno del VII AltFF Alternative Film Festival 2023 di Toronto (Canada) e una selezione all’interno del concorso “Gran Premio Il Corto.it – Festa Internazionale di cinema di Roma” nel 2023.

Il cortometraggio “25 Maggio” diretto dal cineasta frentano nel 2022, invece, sta ancora recentemente fruttando finali e proiezioni al pubblico. Tra le sue ultime selezioni ufficiali si vuol almeno citare quella all’Hollywood Guerrilla Film Festival 2023 (Los Angeles, California – USA); quella al “Gran Premio Il Corto.it – Festa Internazionale di cinema di Roma” nel 2023; quella al XV EtnAci Film Festival 2024, ad Aci Sant’Antonio (Catania) e quella al VII Festival Internacional de Cine de la Noviolencia Activa 2024, a Madrid (Spagna), entrambe giunte nel mese scorso.

Le suddette pellicole, appena termineranno il loro percorso tra i festival, saranno visibili anche su Internet ai siti web Cinemabreve.org, Filmfreeway, Vimeo e similari piattaforme di cinema online.

Antonio Montefalcone ha da poco completato la realizzazione del suo ultimo film, “After the ritual – Dopo il rituale” (2024); e ha già in programma la sua prossima pellicola che sarà sempre sceneggiata, diretta e montata dall’autore stesso, nonché prodotta dalla Dreamlike Film Productions di cui egli è a capo. Le riprese del progetto inizieranno nell’autunno del 2024. Si occupa anche di Critica cinematografica. Tuttora scrive on-line recensioni critiche di film in uscita nelle sale sui siti Mymovies.it e Filmtv.it.