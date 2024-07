Al via tour musicale dell'artista di origine abruzzese Maxi Manzo

Un progetto musicale che celebra la passione degli italo-discendenti per l'Italia, onorando i loro antenati che lasciarono queste terre in momenti particolarmente difficili del '900, per trovare lavoro e migliori condizioni di vita in altre parti del mondo.

Si tratta del tour "El Vestido de Dora" del cantautore italo-argentino Maxi Manzo, nato in Argentina, a Mar del Plata, e originario di Tornareccio in Abruzzo e di Mafalda (Campobasso) in Molise.

Il progetto, omonimo del documentario vincitore del premio Flaiano di Italianistica del 2022, in onore dell'ambasciatore Luca Attanasio, torna oggi in Italia con uno evento artistico che include video installazioni, danza e musica dal vivo, con ritmi che fondono la musica sudamericana con quella popolare italiana e suoni elettronici.

La prima tappa si terrà oggi a Roma, nella Casa della Cultura dell'Ambasciata Argentina, con un evento intitolato "Cantar l'Abruzzo nel Mondo", finanziato dalla Regione Abruzzo attraverso il Cram (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo), organizzato dal Sodalizio degli Abruzzesi "San Camillo del Lellis" di Roma, presieduta dal professor Giuseppe Santeusanio.

Il progetto è patrocinato dall'Ambasciata Argentina di Roma.

Il tour prevede numerosi concerti in Abruzzo, in Puglia e in Molise, con il supporto di vari Comuni e associazioni, tra cui l'associazione Unesco di Galatina (Puglia), la Fondazione Molise Cultura, il Comune di Vasto, il Comune di San Salvo, il Comune di Celano e il Comune di Tornareccio.

Tra gli artisti partecipanti si annoverano Elizabeth Ridolfi (viola), italo-argentina discendente di Fossa, Julián Gándara (direzione musicale, violoncello, charango), Walter Mainetti (chitarra), Julián Manzo (chitarra e organetto abruzzese-molisano) e Belén Valenzisi (scenografia e costumi).

La tappa romana del tour vedrà la partecipazione di artisti abruzzesi come il maestro fisarmonicista Danilo Di Paolonicola.

Saranno sul palco anche le ballerine Ludovica Manco (danza contemporanea) e Maria Carmen Di Poce (danza popolare del centro-sud Italia).

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.

(Ansa Abruzzo)