“Passeggiando al tramonto”

Torna l’appuntamento con la passeggiata al tramonto promosso dal circolo Legambiente Geo APS. Partenza dal CEA Casanatura, fotografie del tramonto dalla Torretta e rientro a Casanatura per la cena.

Informazioni varie:

- il programma sarà rispettato anche in caso di tempo incerto

- chi vuole può portare qualcosa da condividere per la cena

- portare scarpe da trekking ed indumenti adatti alla camminata

- È previsto un contributo per le spese

Come arrivare: da Atessa si sale proseguendo per Tornareccio; prendere la direzione Colledimezzo / Montazzoli e superato di Km. 1,5 il bivio per la frazione S. Giovanni, occorre prendere la stradina a destra che sale nel bosco, come indica la nostra insegna.