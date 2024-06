“Grande successo per gli alunni dei maestri Luca Di Diego e Alice Vedilei”

Lo scorso 21 giugno si è svolta la 30° edizione della “Festa Europea della Musica”, che ha visto partecipare per la prima volta la città di Rocca San Giovanni.

I maestri Alice Vedilei e Luca Di Diego sono stati ospiti dell’Associazione Culturale Ericle D’Antonio e con i loro alunni, cantanti e chitarristi, hanno creato un’atmosfera magica coinvolgendo il numeroso pubblico presente.

I ragazzi che si sono esibiti hanno conquistato il pubblico che ha partecipato con grande gioia regalandogli scrosci di applausi e ovazioni.

“Vedere i nostri allievi esibirsi dal vivo è sempre una grande emozione, in quanto significa essere ripagati del lavoro svolto nel corso degli anni, ma vederli in un’occasione così importante, fare un vero e proprio concerto ci rende profondamente orgogliosi - hanno dichiarato i maestri Di Diego e Vedilei - ringraziamo il Sindaco, l’Amministrazione comunale tutta e l’Associazione culturale Ericle D’Antonio per averci ospitati e per aver creato un evento bellissimo e di altissimo livello che è durato fino a tarda sera. Il ringraziamento più grande lo rivolgiamo ai nostri alunni … GRAZIE RAGAZZI”.