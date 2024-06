"Palla al centro", festival-vetrina di teatro per ragazzi del centro Italia

Il Florian Metateatro-Centro di Produzione Teatrale e la Città di Pescara, col sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune e con la collaborazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e del Comune di Città Sant'Angelo, ospiteranno quest’anno dal 9 al 12 luglio una importante manifestazione teatrale: PALLA AL CENTRO infatti non è solo un Festival, ma una Vetrina Nazionale del teatro per ragazzi, che si tiene ogni anno a rotazione tra Abruzzo, Marche e Umbria, in cui compagnie del settore presentano le loro nuove produzioni non solo al pubblico ma anche agli operatori culturali provenienti da tutta Italia che si occupano della programmazione degli spettacoli sul territorio nazionale.

Nell'arco di quattro giorni tra Auditorium Flaiano, Florian Espace, e Città Sant’Angelo, sarà possibile vedere 17 spettacoli che sono pensati e rivolti ai più giovani, di diverse fasce di età, dai più piccini delle scuole materne, agli adolescenti delle superiori. I direttori artistici Giulia Basel e Massimo Vellaccio e l’assessora Maria Rita Carota sottolineano come questa manifestazione si differenzi dalle altre iniziative teatrali per ragazzi proprio per la concentrazione numerica degli spettacoli in pochi giorni: PALLA AL CENTRO infatti nasce come vetrina del Centro-Italia per presentare agli operatori culturali gli spettacoli che possono essere programmati e distribuiti. Dunque avremo ospiti a Pescara non solo le compagnie ma anche un nutrito gruppo di operatori teatrali responsabili del settore ragazzi per le loro strutture, provenienti da tutta Italia.

Vediamo dunque come si svolgeranno queste giornate.

Diciamo subito che se gli spettacoli ci saranno dal 9 luglio, i lavori del Festival-Vetrina di teatro ragazzə Palla al Centro 2024 in realtà cominciano il giorno prima, lunedì 8 luglio, con il Laboratorio intensivo di avviamento allo sguardo critico a cura di Emanuela D'Agostino e Zulima Memba, rivolto allə ragazzə dai 9 ai 18 anni, che prevede il primo incontro lunedì 8 luglio dalle 10 alle 12 in cui si affronterà il tema della parte artistica di un spettacolo teatrale (attori/personaggi, caratterizzazione e costumi); il secondo incontro martedì 9 luglio, sempre dalle 10 alle 12, inquadrerà la parte tecnica di uno spettacolo teatrale (scenografia/ oggetti di scena - illuminazione - spazio sonoro). A partire dal pomeriggio di martedì fino alla mattina di venerdì i partecipanti al Laboratorio avranno la visione degli spettacoli in programma, per arrivare venerdì 12 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, all’incontro conclusivo e di recensione, per mettere in pratica gli strumenti critici acquisiti, con l'aiuto delle schede guida distribuite durante i primi due incontri. Il costo del Laboratorio Critici in Erba, riservato a massimo 20 partecipanti, è di 30 €, comprensivo dell'accesso agli spettacoli (info e prenotazioni tel. 085/4224087 e 393/9350933).

Passiamo ad illustrare il programma degli spettacoli a partire da martedì 9 luglio , prima giornata del Festival che si svolgerà all’Auditorium Flaiano, alle ore 17.00: si inizia con un artista abruzzese Oscar Strizzi, attore illusionista performer, fondatore con Ilaria Di Meo de Il Cantiere di Illusioni di Lanciano (CH), che è esibito in numerosi palchi nazionali ed internazionali lavorando per grandi nomi dello spettacolo, tra i quali il regista David Lynch e Le Cirque du Soleil, presenterà IL MAGICO OSCAR NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE, in cui la scena diventa il luogo dell'illusione e della fantasia: un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia e lo spettatore si ritroverà travolto in un viaggio tra le meraviglie del mondo. Illusionismo, sand art, ombre cinesi per un pubblico di tutte le età a partire dai 4 anni.

Alle ore 18.30 ci si sposterà all’aperto, nello spazio antistante l'auditorium dove Paola Giglio e Matteo Prosperi (Ciampino-RM) presentano IL RACCONTO DELLA PRINCIPESSA GUERRIERA, spettacolo che vuole ribadire la forza e la potenza delle parole nel descrivere e plasmare la Realtà. Un Lettore vuole narrare a sua figlia la storia che suo padre gli leggeva da piccolo, ma prendendo il libro si ritrova con una storia diversa, non più una bambina ribelle che diventa una guerriera, ma una bambina oppressa. Egli inizia così la sua personale ribellione, fino a scontrarsi con l’Autore per cambiare il finale, accompagnato dalla guida fondamentale della Libraia. Teatro d’Attore dai 6 agli 11 anni.

Alle ore 22 si ritorna al chiuso all’Auditorium Flaiano dove la compagnia Stivalaccio Teatro di Vicenza presenta LA MANDRAGOLA, liberamente tratto dalla “commedia perfetta” di Machiavelli ed elaborato con il gioco della commedia dell’arte e la maestria degli attori: il vecchio e avido Messer Nicia spinto dall’ossessione di avere un erede cade vittima di una beffa dal sapore boccaccesco in cui chi si crede furbo è gabbato da chi furbo lo è davvero. Regia e canovaccio Michele Mori, con Pierdomenico Simone, Daniela Piccolo, Elia Zanella, Francesco Lunardi. Teatro popolare e Commedia dell’Arte per tutto il pubblico a partire dai 14 anni.

Mercoledì 10 luglio è sicuramente la giornata più movimentata con sette spettacoli in programma e location che vanno dall’Auditorium Flaiano, al Florian Espace fino a Città Santangelo. Si comincia la mattina alle ore 9.30 all’Auditorium Flaiano con la Compagnia Teatro Giovani / Teatro Pirata di Jesi (AN) che presenta GOCCIA DOPO GOCCIA, di Francesco Niccolini, con Sandro Fabiani, regia Simone Guerro, in collaborazione con AICU (Associazione Italiana Carlo Urbani) e il patrocinio di Medici Senza Frontiere.

E’ il racconto appassionante a volo d’angelo in cui si percorrono alcuni dei mali incombenti e di cui ogni giorno vediamo e spesso ignoriamo gli effetti, per “atterrare” sulla vicenda del medico italiano Carlo Urbani, che nel 2003 ferma praticamente da solo un’epidemia che sarebbe potuta essere ancora più catastrofica di Covid 19: la SARS. Teatro d’Attore dagli 11 anni.

Alle ore 11 trasferimento al Florian Espace per assistere a IL RIFUGIO SEGRETO, produzione TSA/Fantacadabra di L’Aquila/Sulmona, testo e regia di Mario Fracassi, con Cecilia Cruciani e Laura Tiberi, musiche originali di Paolo Capodacqua. La drammaturgia parte dalle piccole storie dei bambini, piene di stupore, di meraviglia, di battute serie e spiritose, degli inevitabili perché con i quali guardano il mondo intorno a loro. Le domande sul gioco, sull’amore, sul vento, la neve, i disegni, la scuola, per arrivare a interrogarsi sulla felicità e la paura della morte. A dar voce a queste storie due amiche che si ritrovano, per caso, dopo molti anni, dentro il loro rifugio segreto. Teatro d’Attore dedicato ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni.

Alle ore 12.15, sempre al Florian Espace, la compagnia IAC Centro Arti Integrate di Matera presenta LE AVVENTURE DELLE SORELLE E DEI FRATELLI POLLICICCHIO, di e con Nadia Casamassima, disegno dal vivo Rosita Uricchio, regia Andrea Santantonio.

“C’erano una volta, in un tempo lontano, 4 sorelle e 3 fratelli. Quello era un tempo strano, in cui c’era una grande carestia, la carestia più grande di tutti i tempi, ma anche quella più strana. Difatti, non era il pane a mancare, quello che mancava era la vita. In quel tempo strambo, a causa della Grande Paura che incombeva, i bambini e le bambine trascorrevano tutto il tempo in casa, senza più conoscere le cose del mondo.” Così comincia la storia delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio che decidono di lasciare la casa e attraversare il bosco in nome della libertà e dell’avventura. Teatro di Narrazione e Immagini dal Vivo dai 5 ai 10 anni.

Nel pomeriggio alle ore 17 si torna all’Auditorium Flaiano dove La Piccionaia di Vicenza presenta ALE E I BOSCHI, drammaturgia di Carlo Presotto e Paola Rossi, con Matteo Balbo e Francesca Tres, regia di Carlo Presotto. Si narrano le piccole e grandi avventure dei due fratelli Ale e Franci in montagna, seguendo il ritmo delle stagioni, accompagnati dall’esperienza di zia Sara, guardia forestale, e del loro cane Buck. Tratto dai libri di Daniele Zovi, dedicati ai giovani lettori, che invitano alla scoperta della natura. Teatro d’Attore a partire dai 5 anni in su.

Alle ore 18.15 ci si sposta al Florian Espace per assistere a SEGGIOLINE. PER DIVENTARE GRANDI, del Teatro Telaio di Brescia, di e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, regia Michele Beltrami, consulenza drammaturgica Silvano Antonelli. Un viaggio tra due emozioni… anzi tante quante ne possono nascere dall’incontro di due persone che sembrano distanti tra loro ma forse, anche se non lo sanno, hanno bisogno l’una dell’altra. Lui è molto ordinato. Costruisce sedie per stare seduti, fermi, composti. Per fare quello che si deve fare. Ma all’improvviso arriva Lei, che sembra volare di qua e di là, col suo sacchetto pieno di strane cose: oggetti e colori diversi come diverse sono le cose di cui è fatto il mondo. E queste cose servono a completare. A fare crescere e diventare grandi. Teatro d’Attore dai 3 anni in su.

La sera ci si trasferisce a Città Sant’Angelo nel Chiostro delle Clarisse alle ore 21.15 il Teatro Verde di Roma presenta 1,2,3… CANTATE CON ME!, di Andrea Calabretta, Diego Di Vella, Valeria Olmi, con Diego di Vella, Agnese Desideri, Valerio Bucci, regia Andrea Calabretta. Uno spettacolo musicale adatto per piccoli e piccolissimi. Diego, con la sua chitarra e il suo ukulele racconta cantando tante storie, filastrocche, canzoni e poesie. E non da solo, ma in compagnia di un esercito di strani personaggi che lo aiuteranno ad incantare il pubblico: la buffissima orchestra di orchi, la pecora petulante, la maialina raffinatissima, il cavallo cantante e la mucca buongustaia e chissà chi altro! I bambini ascolteranno le storie, canteranno le canzoni e parteciperanno agli sfrenati balli, tra risate, rime e altre stramberie. Teatro di narrazione, musica, burattini, cantastorie dai 3 anni in su.

Alle ore 22.30, al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo la Compagnia Proscenio Teatro di Fermo presenta LA FAVOLE DELLE NUVOLE E DEL PROFUMO, di Marco Renzi, con Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti, regia Giacomo Zito, musiche originali Marco Pierini, pupazzi Lucrezia Tritone, scene Giacomo Pompei. Una storia surreale in cui si narra di una fitta coltre di nebbia scesa sulla terra, maleodorante e vischiosa, che costringe l’umanità a cercare nuova vita nel cielo, sopra la nebbia, dove l’aria è ancora respirabile e il sole risplende. Un mondo parallelo interamente sorretto da palloni: un’incredibile vita appesa, con le sue regole e le sue nuove abitudini quotidiane. Il racconto dello stralunato tentativo di dar corso a un'umanità davvero diversa, che si batta per avere una terra sotto i piedi, un prato dove correre, un cielo dove sognare e che consideri la salvaguardia del pianeta un bene assoluto e primario. Teatro d’attore, pupazzi, canto, interazione per ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Giovedì 11 luglio, ancora una giornata fitta di spettacoli a partire dalle ore 9.30 all’Auditorium Flaiano dove il Teatro Evento/ Centro Teatrale Minimo di Modena presenta LA SIRENETTA, di e con Alessandra Tomassini Stabile, drammaturgia sonora Alfredo Laviano, brano musicale originale “Sirene” di Marianna Murgia. Progetto vincitore Bando Nazionale URA Residenze Creative Arte - Centro Teatrale Umbro – MiBACT 2017

Una delle fiabe più conosciute e amate di Hans Christian Andersen la cui protagonista è una piccola sirena alle prese con il suo mondo interiore e il desiderio di conoscere quello umano al quale vorrebbe tanto appartenere. Ma la Sirenetta è anche una fiaba che parla del difficile processo e del sacrificio che il cambiamento interiore comporta: il passaggio dall’età infantile all’età dell’adolescenza prevede il disagio dell’incompletezza, del non essere né carne né pesce, dentro al quale la protagonista è immersa costantemente. Teatro d’attore e musica dal vivo. Per ragazzi a partire dai 6 anni.

Alle ore 11 al Florian Espace, Arterie Teatro di Pescara proporrà TRUTH-ING, di e con Monica Ciarcelluti e Gisela Fantacuzzi. Uno spettacolo sperimentale cross-mediale multilingue (ita/spa/ingl/slo), coproduzione italo-slovena nata durante il distanziamento della Pandemia 2020-2021. Si parlerà di eroi che salvano la vita ad altri eroi, storie di resistenza, di heroes de verdad e di identità. L’uso del digitale nello spettacolo segue un doppio binario: uso del video registrato ove la piattaforma ZOOM è trasformata in un piattaforma creativa da un parte e dell’altra con l’uso di videocamera in presa diretta in cui la performer fa vere e proprie incursioni in scena mentre l’attrice-narratrice costruisce la storia attraverso la narrazione orale. teatro d’attore con videoproiezioni per tutto il pubblico a partire dai 13 anni.

Alle ore 12, sempre al Florian Espace la compagnia Fontemaggiore di Perugia presenta TUTTATESTA, di e con Davide Calvaresi. La città dei Tuttatesta è composta e ordinata, i giorni scorrono tutti uguali e gli abitanti sono felici di passare il loro tempo nel comfort delle loro case. Un giorno in città arriva un ospite inatteso che turba la tranquillità dei Tuttatesta. Tutti si coalizzano per distruggerlo moralmente e cacciarlo, ma col tempo ognuno è costretto a rivedere le proprie certezze. L’odio, la diffidenza e l’ostilità cedono il passo al cambiamento. Spettacolo ricco di giochi di parole, metafore, numeri e ritmo che apre una riflessione ironica sul razzismo, sulla discriminazione e più in generale sulle paure che assillano il tempo presente. Videoteatro per ragazzi e non solo a partire dai 6 anni.

Nel pomeriggio si torna all’Auditorium Flaiano dove alle ore 17 la Compagnia Atir di Milano propone IO COME LEI, con Chiara Stoppa e Virginia Zini, testo e regia Giuseppe di Bello, scene e costumi Maria Paola Di Francesco, musiche originali Omar Nedjari.

Lo spettacolo parla soprattutto di amicizia; in particolare quella tra Andrea e Andrea, due ragazzine che prima di diventare amiche devono passare attraverso una serie di conflitti. Ma racconta anche le difficoltà di crescere con una bassa stima di sé in un territorio socialmente inospitale, in un deserto di relazioni tra culture diverse anche nelle relazioni tra i ragazzi. E l'importanza di una scuola capace di ascoltare e stimolare che può far fiorire le capacità dormienti e esprimere se stessi. Teatro d’attore per tutto il pubblico a partire dai 10 anni.

Alle ore 18.30 nello spazio all’aperto antistante il Flaiano il Florian Metateatro di Pescara presenta Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich in STRADA MAESTRA, spettacolo di approdo del progetto Terramadre, vincitore Bando CURA 2023, Life is Live - un progetto di Smart e Fondazione Cariplo, Bando Verdecoprente 2022, Bando OFFline 2023; progetto finalista Premio Cantiere Risonanze 2022.

Esiste un patto tra noi e la natura? È ancora un nostro interlocutore? Riusciamo ad osservarla? La natura ha memoria? Noi siamo città o natura? Per rispondere a queste domande Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich hanno intrapreso un viaggio durato un anno attraverso diverse regioni, in cui hanno incontrato e intervistato persone che vivono e lavorano a contatto stretto con la natura. Strada Maestra quindi intreccia le parole raccolte dalle persone incontrate con le loro stesse esperienze autobiografiche. Lo spettacolo si apre proprio con un breve tragitto a piedi da percorrere insieme agli spettatori: la drammaturgia necessita del loro intervento per essere completa, senza il quale l’azione non può proseguire. Teatro d’attore, performance per tutto il pubblico a partire dai 13 anni.

Alle ore 22 all’Auditorium Flaiano la Fontemaggiore di Perugia propone LA BELLA E LA BESTIA, drammaturgia e regia Massimiliano Burini, Giuseppe Albert Montalto, con Chiara Mancini, Raffaele Ottolenghi, musiche Gianfranco De Franco, costumi Kim Hyoung Hui, scenografia e ombre Marco Lucci. La celebre fiaba, riproposta in chiave contemporanea: Bestia non è un animale spaventoso, ma un uomo che si considera un mostro perché non accetta il suo aspetto. Per questo si nasconde dagli altri, nel buio del suo castello. Bella viene imprigionata per aver colto una rosa, ma la sua presenza nel castello e la capacità di guardare oltre le apparenze darà loro l’occasione di raccontare i propri problemi e le proprie passioni, di mostrarsi per quello che sono, di ritrovare i propri nomi dietro ai cliché, di scoprire il desiderio di rimanere insieme. Teatro d’Attore e Ombre per un pubblico dai 6 anni in su.

La giornata conclusiva venerdì 12 luglio prevede un solo spettacolo alle ore 9.30 all’Auditorium Flaiano: Armamaxa Teatro di Ceglie Messapica (BR) presenta SPAIDERMEN, di e con Giacomo Dimase. Spettacolo semifinalista “Inbox Verde 2022”, progetto nato nell’ ambito di “Montagne Racconta”, con F. Niccolini e S. La Ruina, realizzato con il sostegno di “Trac, residenze teatrali pugliesi”.

Una storia vera con cattivi che sono anche buoni, e buoni che sono anche sempre un po’ cattivi. La storia di un’esistenza che intraprende il difficile cammino per l’affermazione della propria identità. Una narrazione che non lascia scampo allo spettatore, che tiene incollato l’occhio, l’orecchio e la riflessione come un pugno di neve che rotolando aumenta di volume, si fa sempre più compatto accogliendo altri elementi e diventa valanga. E’ scritto per tutti i bambini invisibili, per tutti gli adolescenti che si ritroveranno a piangere alla fine, mentre stanno ancora ridendo delle battute precedenti. E’ amore e speranza per un futuro migliore, ma consapevole della realtà. Teatro d’attore e narrazione per tutto il pubblico a partire dagli 11 anni.

Infine i saluti e le conclusioni dei ragazzi del laboratorio Critici in erba. Ma non possiamo chiudere questo comunicato senza ringraziare i nostri sponsor di elezione: due eccellenze pescaresi quali “Il Parrozzo di D’Amico”, di sapore dannunziano che ci fa presente la Pescara storica, e “L’Officina delle Invenzioni/Arago Design”, che rielabora e proietta la nostra tradizione verso l’arte e l’immagine del contemporaneo.

Molto vantaggiose le condizioni di accesso agli spettacoli con biglietti a 5 euro per un solo spettacolo; 7 euro per due spettacoli della stessa giornata e un fantastico abbonamento a 25 euro per tutti i 17 spettacoli. E’ sempre consigliata la prenotazione 085/4224087 393/9350933 e solo per whatsapp al 347/1643014