Marti Stone, faccia a faccia con lo Sconosciuto

“C’è uno Sconosciuto che vive dentro ognuno di noi, abita i nostri pensieri, influenza le nostre azioni”. Marti Stone, artista lancianese, dedica il suo nuovo EP a questa entità “nascosta” dando voce alla parte meno esposta del suo percorso. Il racconto si sviluppa in tre tappe fondamentali secondo l’artista, per intraprendere il viaggio introspettivo: Alibi / Karma / Sconosciuto.

Il primo brano si intitola “Non Basta Mai - Alibi” e racconta il rapporto che sviluppiamo con le scuse che poniamo tra noi e il nostro obiettivo mentre ci troviamo alla ricerca costante delle nostre verità.

Una volta sbloccato questo livello, saremo faccia a faccia con le conseguenze delle nostre scelte e avremo ancora la possibilità di cambiare il nostro destino. Un inno al momento presente in “Puoi Farlo Ora - Karma” in cui il testo resta minimale prendendosi il suo tempo su una produzione Hypertrap ricca ed energica.

L’EP si conclude con “Sconosciuto - #31#”, una fotografia a campi magnetici del momento in cui si entra in contatto con il proprio retroscena accedendo a una sorta di confessionale tra noi e lo specchio interiore. La title track è infatti un brano confidenziale in cui la rapper alleggerisce la sua penna nella forma, ma non nel contenuto, dando peso e spazio a parole contate.

Il video è stato ideato e montato da Marti Stone, girato da Davide Radatti e vede la collaborazione di Vicky (No Label Crew) per la performance di danza.

Tutti i brani sono stati prodotti da Daco Lab, mixati e masterizzati da Davide Corte.

Artwork a cura di Marti Stone.

