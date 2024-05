Nuova rottura sulla rete idrica, sei comuni senzâ€™acqua

Rottura sulla rete idrica principale a Carpineto Sinello in località Montesorbo. È la causa dell’interruzione della fornitura idrica nelle prossime ore in sei comuni.

L’avviso è stato inviato dalla Sasi nella tarda mattinata di oggi. I comuni interessati sono Tornareccio (zona capoluogo, via Croce, via S. Giovanni fino al civico 72, via Jovine, via Giovanni Paolo I e via Modesto della Porta, via Amendola, via SS 346), Atessa (Zona Quercianera e Mandrioli e Valloni del comune di Casalanguida), Carpineto Sinello (zona capoluogo), Casalanguida (zona capoluogo), Guilmi (zona capoluogo) e Liscia (zona capoluogo).

A Tornareccio l’interruzione idrica avverrà alle 14 e il ripristino della fornitura idrica è previsto domattina alle 8, negli altri comuni l’interruzione ci sarà alle 16 e il ripristino è previsto domattina alle 6.