Vacanze studio all’estero, pubblicato l’avviso “Abruzzo Generazioni Future”

È stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata dello sportello digitale, l’Avviso pubblico “Abruzzo Generazioni Future - Voucher per vacanze studio all’estero”.

La misura mette a disposizione 500.000 euro valevoli sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 con l'obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e promuovere l'inclusione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado regionali, sia statali che paritarie.

L'intervento prevede l'erogazione di voucher individuali fino a 4.000 euro a studente a copertura totale di tutte le spese previste: corso di lingua, viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. I soggiorni estivi dovranno avere una durata minima di 7 giorni e svolgersi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2027.

“Con questo provvedimento mettiamo in campo una risorsa fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, sostenendo in modo tangibile le famiglie abruzzesi” – ha dichiarato l’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo. “L'apprendimento delle lingue e l'apertura internazionale non devono essere un privilegio per pochi, ma un'opportunità accessibile a tutti per sviluppare autonomia e competenze certificate. Vogliamo un Abruzzo sempre più europeo e inclusivo”.

Per poter beneficiare del contributo, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

residenza in Abruzzo;

iscrizione a una scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027;

valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 35.000 euro;

assenza di insufficienze nell'anno scolastico 2025/2026.

Le domande dovranno essere inoltrate direttamente dagli Istituti scolastici attraverso lo Sportello digitale della Regione Abruzzo.

La finestra temporale per l'invio delle istanze sarà aperta dal 15 ottobre al 3 novembre 2026. I voucher saranno assegnati con modalità "a sportello", ovvero in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi stanziati.