"Seguendo la stella", serata di beneficenza e raccolta fondi per il Presepe della Diocesi di Chieti-Vasto in piazza San Pietro a Roma

Serata di beneficenza e raccolta fondi per contribuire alla realizzazione de ”Il Grande Mistero", il presepe che la Diocesi di Chieti-Vasto allestirà il prossimo Natale in Piazza San Pietro a Roma.

La data da segnare in agenda è quella di sabato 8 agosto dalle ore 20.00 in poi “Seguendo la stella” nel piazzale della Chiesa di San Marco Evangelista a Vasto.

L’iniziativa è a cura della Parrocchia di San Marco Evangelista, della Libera Confraternita degli Artisti di Vasto (LCA), dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, della Comunità Educante Carcerati (CEC) san Pietro e Paolo, dell'Associazione "Amici del Presepe" di Atessa e della Casa famiglia "Iktus" di Guglionesi e esi avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città del Vasto.

Si tratta di un happening di mezza estate con un menù a prezzo fisso a soli 15,00 euro (cavatelli al sugo di ventricina, pallotte cace e ove, fetta di ventricina, contorno di verdure, pane, acqua e vino) e diversi stand gastronomici (arrosticini, panini con porchetta, cocomero e birra alla spina).

L’invito è rivolto a tutta città per contribuire alla realizzazione del presepe in fase di allestimento a Vasto nella tensostruttura nei pressi della piscina comunale.