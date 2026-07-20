L'Università "d'Annunzio" protagonista in Parlamento

L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara entra nel cuore delle scelte strategiche nazionali.

Il Rettore dell’Ateneo, il Professor Liborio Stuppia, genetista di chiara fama, è stato designato dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) quale proprio delegato alla Ricerca, all'interno del neonato "Intergruppo Parlamentare per la conoscenza, la ricerca scientifica e la formazione alla complessità della vita", presieduto alla Camera dall’on. Gian Antonio Girelli e al Senato dal sen. Gianni Berrino.

Il Professor Stuppia garantirà l’apporto delle università italiane nel nuovo Intergruppo Parlamentare, portando al centro delle decisioni politiche la ricerca scientifica e la visione integrata "One Health", grazie anche alla presenza del fisico Roberto Battiston, del neurologo Pierluigi Brustenghi, della psicologa Daniela Lucangeli, dell’oceanografo Sandro Carniel e del biologo molecolare Carlo Ventura. L'obiettivo del team di scienziati e ricercatori all’interno del nuovo Intergruppo sarà quello di fornire ai parlamentari un documento scientifico strategico e rigoroso incentrato sulla dimensione olistica del nostro abitare la Terra, ovvero sulla stretta interconnessione tra la salute dell'ambiente, degli animali e dell'uomo.

Il nuovo Intergruppo parlamentare verrà presentato ufficialmente giovedì, 23 luglio 2026, alle ore 13:00, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.camera.it.

"Siamo orgogliosi di portare la voce della ricerca universitaria italiana direttamente nei palazzi della politica nazionale - dichiara il Rettore, Liborio Stuppia - Come genetista e come delegato CRUI, avverto la profonda responsabilità di questo incarico. Oggi il Parlamento – prosegue il Rettore Stuppia - dimostra un reale desiderio di farsi supportare e affiancare dalla scienza: si tratta di una straordinaria apertura istituzionale che ci permetterà di garantire il benessere dell'ambiente e dei cittadini attraverso dati rigorosi e verificati. Un altro aspetto per noi cruciale – conclude il Rettore della “d’Annunzio” Liborio Stuppia - riguarderà la formazione: dobbiamo superare l'approccio nozionistico settoriale e orientare l'educazione, a tutti i livelli, verso lo studio della complessità. Solo così prepareremo i professionisti e i cittadini del futuro ad affrontare le interdipendenze del nostro pianeta”.