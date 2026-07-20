'Ortona Film Festival', tutto pronto per l'edizione 2026

Lâ€™Ortona Film Festival (OFF) si prepara ad accendere i riflettori con una nuova e attesissima seconda edizione in programma dal 21 al 25 luglio presso il Cinema Teatro Zambra di Ortona.

Sotto la direzione artistica di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio dellâ€™impresa Unaltroteatro, la manifestazione si conferma un appuntamento centrale per il cinema indipendente e dâ€™autore, offrendo cinque giornate ricche di proiezioni, anteprime e prestigiosi panel con grandi protagonisti del grande schermo.

Gli stessi direttori artistici hanno espresso grande entusiasmo per la definizione di un programma che unisce il grande cinema d'autore internazionale alla valorizzazione delle eccellenze del territorio: Â«Questa nuova edizione dell'Ortona Film Festival rappresenta un traguardo artistico straordinario per noi e per la comunitÃ che si riunisce intorno al Cinema Auditorium Zambra. Ãˆ stato fatto un immenso lavoro di ricerca e cura per portare a Ortona una combinazione unica di sguardi: dalle grandi star hollywoodiane e dai maestri della produzione italiana, fino alle energie creative delle nuove realtÃ indipendenti. Il festival non Ã¨ solo una vetrina di proiezioni, ma uno spazio vivo di condivisione e crescita in cui il pubblico puÃ² dialogare direttamente con gli autori e con i protagonisti della settima arte, esplorando le connessioni profonde tra cinema e narrazione territorialeÂ».

Le giornate saranno scandite da proiezioni pomeridiane e serali, arricchite da dibattiti e incontri in cui gli ospiti approfondiranno i retroscena delle loro opere, creando un filo diretto e un dialogo partecipativo con il pubblico e con le giurie presenti in sala.

Di seguito viene riportato il programma dettagliato con tutti gli orari e le specifiche degli ospiti dell'Ortona Film Festival:

21 Luglio

- ore 16:00: giornata interamente dedicata alle selezioni e alle attivitÃ professionali dell'Open Day curato da RB Casting, una delle piÃ¹ note e importanti piattaforme di casting a livello nazionale, che aprirÃ la kermesse offrendo una vetrina fondamentale per i nuovi talenti.

22 Luglio

- ore 17:00 / 18:30: proiezione della selezione dei cortometraggi in concorso;

- ore 19:00: talk con il regista, documentarista e casting director Massimiliano Pacifico, autore di spicco nel panorama del documentario sociale e d'autore, noto per opere pluripremiate che indagano con sensibilitÃ e rigore le realtÃ marginali e le complessitÃ umane nel cinema del reale, presente al festival anche in veste di regista del cortometraggio in concorso "Lacerazioni";

- ore 20:30: proiezione del film "Alla festa della rivoluzione";

- ore 22:00: incontro OFF Meet a seguire con l'eccezionale presenza dell'attore protagonista Maurizio Lombardi. Attore toscano tra i piÃ¹ eclettici e ricercati del panorama contemporaneo, Lombardi vanta ruoli magistrali in produzioni internazionali di assoluto prestigio, da "The Young Pope" e "The New Pope" di Paolo Sorrentino alla serie thriller Netflix "Ripley", fino a grandi pellicole d'autore italiane. Nel film di Arnaldo Catinari veste i panni del Poeta-Guerriero Gabriele D'Annunzio nell'ambiziosa e fiammeggiante rilettura storica dell'impresa di Fiume.

23 Luglio

- ore 17:00 / 18:30: proiezione della selezione dei cortometraggi in concorso;

- ore 19:00: talk guidato e incentrato sulla figura di Cristiano Di Felice in veste di produttore per IFA produzioni, nonchÃ© direttore della scuola IFA di Pescara. Regista, sceneggiatore e co-fondatore di IFA Scuola di Cinema, Di Felice Ã¨ una figura chiave dell'industria audiovisiva locale e nazionale, instancabile promotore della formazione artistica e produttore lungimirante di opere indipendenti che hanno saputo conquistare prestigiosi festival italiani ed esteri. Proprio quest'anno festeggia i 20 anni dalla sua prima produzione. All'incontro prenderanno parte anche i registi dei cortometraggi in concorso: Maurizio Forcella per l'opera "Fortuna", Simone Paggetti regista e Marco Fiore giovane attore pescarese protagonista di The Forge, Francesca Sepa insieme a Riccardo Colleluori per il corto "L'uomo rubato cuore";

- ore 20:30: proiezione del film "Nouvelle Vague", introdotta da Piercesare Stagni. Storico del cinema, docente, saggista di rilievo, direttore della film commission e profondo conoscitore dei linguaggi filmici, Stagni regalerÃ al pubblico una preziosa e approfondita chiave di lettura critica per comprendere l'impatto rivoluzionario di uno dei movimenti piÃ¹ iconici della cinematografia mondiale.

24 Luglio

- ore 17:00 / 18:30: proiezione della selezione dei cortometraggi in concorso;

- ore 19:00: talk con l'intervento del collettivo, associazione culturale e nuova casa di produzione giovane Terzo Occhio di Simone Paggetti e Ilaria Portitiello;

- ore 20:30: proiezione del film "Avemmaria", intensa e poetica opera prima alla regia di Fortunato Cerlino, tratta dal suo omonimo romanzo autobiografico;

- ore 22:00: incontro OFF Meet a seguire con i due eccezionali protagonisti della pellicola presenti in sala, lâ€™attrice Marianna Fontana, straordinario talento del grande schermo, consacrata dal successo di "Indivisibili" (che le Ã¨ valso la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento) e interprete di pellicole intense come "Capri-Revolution" e la serie Sky "Romulus"; insieme a lei il giovanissimo e talentuoso Mario Di Leva, figlio d'arte del vincitore, tra gli altri, di due David di Donatello Francesco Di Leva, astro nascente del cinema italiano giÃ amatissimo dal grande pubblico per la sua travolgente simpatia e le interpretazioni nella fiction Rai "Resta con me" e in film acclamati come Nottefonda .

25 Luglio

- ore 17:00 / 18:30: cerimonia di premiazione dei cortometraggi in concorso, durante la quale verranno assegnati il Premio giuria giovane miglior corto, il Premio giuria tecnica miglior corto e il Premio Best Poster;

- La giuria giovane composta da 30 ragazzi under 30 che hanno risposto alla call del festival, visionerÃ e voterÃ i corti ogni giorno al termine delle proiezioni. La prestigiosa giuria tecnica per il miglior corto invece vedrÃ schierati autorevoli professionisti del settore: Andreina Sirena, stimata e appassionata promotrice e operatrice culturale scrittrice e critica cinematografica, lo storico produttore cinematografico e teatrale di Teatri Uniti Angelo Curti; il regista, attore e direttore artistico dell'evento Arturo Scognamiglio; il direttore artistico dell'Adriatic Film Festival Guido Casale; e il produttore, regista e direttore di IFA Scuola di Cinema Cristiano Di Felice. A valutare le opere per la sezione grafica del Premio Best Poster sarÃ invece una commissione tecnica d'eccellenza composta da esperti della comunicazione visiva e dell'immagine: il direttore creativo indipendente Cristian Dâ€™Aloia, il direttore creativo e account executive Francesco De Marco, e l'art director e consulente di comunicazione Alfredo Favi;

- ore 19:30: proiezione di "Terraemotus" di Mario Martone e "Lucio Amelio" di Nicolangelo Gelormini;

- ore 22:00: talk finale e incontro OFF Meet di chiusura dell'Ortona Film Festival che vedrÃ confrontarsi sul palco lo storico produttore cinematografico e teatrale di Teatri Uniti, Angelo Curti, figura cardine della cinematografia italiana legato alle origini e ai successi planetari di registi del calibro del Premio Oscar Paolo Sorrentino e di autori teatrali e cinematografici come Mario Martone, e la celebre star hollywoodiana Tomas Arana. L'attore statunitense vanta una straordinaria carriera costellata di interpretazioni indimenticabili in pietre miliari del cinema mondiale: il pubblico globale lo ricorda in ruoli iconici come il comandante Quinto nel kolossal Premio Oscar "Il gladiatore" di Ridley Scott, lo spietato agente Portman nel cult "The Bodyguard - Guardia del corpo" al fianco di Kevin Costner e Whitney Houston, l'ammiraglio in "Pearl Harbor", ma anche in pellicole immortali come "Caccia a Ottobre Rosso", "L'ultima tentazione di Cristo" di Martin Scorsese, "L.A. Confidential" e grandi successi commerciali recenti tra cui "Limitless" e "I Guardiani della Galassia" della Marvel.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per tutte le serate Ã¨ possibile prenotare un aperitivo a cura di CANTINÃ€ scrivendo al 375 5678433.

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