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Kristine Maria Rapino e Valentina Di Ludovico sul podio del Premio "Parole a Braccio"

redazione
Cultura
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L'Abruzzo trionfa a Perugia in occasione della quarta edizione del prestigioso Premio Letterario Nazionale "Parole a Braccio", promosso dal Rotary Club Fortebraccio della cittÃ  umbra. Il panorama culturale della regione si conferma vibrante e ricco di voci originali, capaci di imporsi all'attenzione delle giurie nazionali grazie a una straordinaria combinazione di talenti che unisce idealmente diverse province del territorio in un unico grande successo.

Kristine Maria Rapino, orgoglio della provincia di Chieti, si Ã¨ aggiudicata il primo posto assoluto con il romanzo "Scialacca", edito da Sperling & Kupfer. L'opera, profondamente radicata nella sensibilitÃ  dell'autrice teatina, racconta la complessa ricerca del perdono e la redenzione di Francesco, un giovane dal passato turbolento che torna in una casa di famiglia trasformata in un campo minato di affetti logorati; ad accompagnarlo c'Ã¨ Aria, una ragazza enigmatica e albina che scardinerÃ  i vecchi equilibri, offrendo una potente riflessione sul coraggio di restare anche quando il buio sembra prevalere.

A completare lo straordinario successo per l'Abruzzo, Valentina Di Ludovico, autrice originaria della provincia di Teramo, ha conquistato il terzo posto con il libro "Asimmetrie dei giorni pari", pubblicato da Bertoni Editore. Scrittrice teramana dalla penna raffinata e attenta alle dinamiche umane, Di Ludovico mette in scena un'opera corale in cui i personaggi affrontano con ironia e realismo le proprie nevrosi quotidiane, cercando un difficile equilibrio tra l'ordine geometrico delle abitudini e l'imprevedibilitÃ  del destino; la sua scrittura, che si distingue per una forte intensitÃ  psicologica e una struttura narrativa solida, restituisce un ritratto vivido delle fragilitÃ  contemporanee e della provincia italiana, confermando l'autrice come una delle voci piÃ¹ interessanti e promettenti della narrativa nazionale.


 

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