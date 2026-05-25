Hoops MiniBasket Lanciano, la nuova stagione a canestro che guarda ai più piccoli

Una nuova compagine si affaccia sul panorama sportivo del territorio. Fondata da un gruppo di professionisti dello sport, della formazione e della comunicazione, si chiama Hoops MiniBasket Lanciano la società emergente che, attraverso la pallacanestro, propone un approccio educativo moderno e articolato capace di mettere al centro bambini, famiglie e territorio.

Il progetto, presentato sabato 23 maggio a Lanciano, nel cuore della città, a Palazzo degli Studi in un’atmosfera colorata, gioiosa e piena di entusiasmo, con appendice festosa sotto i canestri allestiti per l’occasione in piazza Pace, nasce dall’esperienza di dirigenti, istruttori, operatori della comunicazione e professionisti sanitari, uniti dalla volontà di far crescere una realtà sportiva seria, riconoscibile e inclusiva, in cui il minibasket è non solo pratica sportiva, ma anche uno strumento educativo per tutte le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni.

“Hoops nasce dall’entusiasmo di un gruppo competente e motivato – ha dichiarato il presidente Marco Lombardi –. Il nostro obiettivo è costruire un percorso serio e duraturo, capace di valorizzare ogni bambino attraverso la pallacanestro e di insegnare valori fondamentali come rispetto, collaborazione e gestione delle emozioni perché crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita personale, sociale e culturale e che ogni piccolo atleta meriti attenzione, spazio e opportunità. Sono felice di rappresentare qui oggi – ha detto ancora Lombardi – un gruppo coeso, motivato, con età media di 39 anni e una significativa presenza femminile. Sono 10 donne su 23 membri della compagine societaria, circa il 43,5% del gruppo. Tutti noi lavoreremo perché Lanciano possa diventare un punto di riferimento per il minibasket e intendiamo proporre un nuovo modo di fare sport. Per avvicinare bambini e famiglie alla pallacanestro fin da subito, abbiamo organizzato gli appuntamenti gratuiti di Basket in Piazza, che da giugno a settembre toccheranno diverse zone della città prima dell’avvio della stagione sportiva 2026/2027”.

IL PROGETTO

Costruire una realtà sportiva solida e riconoscibile ed offrire un servizio qualificato a giovani e famiglie. Queste le finalità del progetto HOOPS che si fonda su principi cardine che guidano ogni scelta, attività e iniziativa della società: educazione; professionalità; inclusione; territorio; innovazione.

Educazione prima delle prestazioni

Il minibasket è inteso come strumento educativo: l’apprendimento dei valori dello sport, del rispetto reciproco e della collaborazione viene prima dei risultati agonistici. Ogni attività è pensata per favorire la crescita personale e sociale dei bambini, insegnando loro a confrontarsi con sfide, vittorie e sconfitte in un contesto positivo e stimolante.

Professionalità

Il gruppo di Hoops è composto da istruttori qualificati e da uno staff strutturato, capace di coniugare competenze tecniche e pedagogiche. Ogni allenatore e responsabile lavora in modo coordinato per garantire un percorso formativo coerente e di qualità, capace di rispondere alle esigenze di bambini e famiglie.

Inclusione

Ogni bambino ha il suo spazio. Hoops promuove un ambiente aperto e accogliente, dove diversità e talenti differenti trovano valorizzazione. Il progetto punta a garantire pari opportunità di partecipazione, favorendo l’integrazione, il rispetto delle differenze e la costruzione di relazioni positive tra i piccoli atleti.

Territorio

Lanciano è il punto di partenza: dalla città fino alle periferie, Hoops vuole radicarsi nel territorio, coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie. L’obiettivo è creare un legame duraturo con la comunità, facendo dello sport un motore di crescita sociale e culturale.

Innovazione

Comunicazione moderna, eventi curati, brand identity forte: Hoops guarda al futuro, unendo tradizione sportiva e linguaggi contemporanei. Ogni iniziativa, dai progetti digitali alla gestione degli eventi in piazza, è studiata per coinvolgere i bambini e le famiglie in esperienze stimolanti, dinamiche e partecipative.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di Hoops Minibasket Lanciano è articolata in tre macroaree quella tecnica, quella sanitaria e quella organizzativa. La prima può contare su istruttori di minibasket qualificati e su un coordinamento d’esperienza; la seconda si avvale della professionalità di un medico sportivo, uno psicologo, un osteopata e un fisioterapista, mentre la terza coinvolge esperti in attività di comunicazione, promozione ed organizzazione di eventi che contribuiranno alla costruzione dell’identità di progetto. Inoltre, Hoops MiniBasket Lanciano coinvolgerà in attività e progetti specifici atleti ed ambassador come riferimenti positivi per i più giovani.

BASKET IN PIAZZA: MINI-LEZIONI GRATUITE PER TUTTI

In vista dell’avvio ufficiale della stagione sportiva, Hoops organizza una serie di appuntamenti gratuiti e itineranti, per avvicinare bambini e famiglie alla pallacanestro. Il format comprende esercizi di base, giochi motori e attività guidate dagli istruttori, con una durata di circa due ore e accesso libero. Sono cinque gli appuntamenti già fissati, che da giugno a settembre, si svolgeranno in tutta la città dal centro alla periferia. Si parte il 13 giugno a Villa delle Rose (dalle 17.00 alle 19.00), per poi proseguire il 1° luglio in piazza Pace (dalle 17 alle 19.00); il 31 agosto di nuovo a Villa delle Rose (dalle 17 alle 19.00); il 6 settembre tutti in pazza Giovanni Paolo II (nel quartiere Santa Rita (dalle 17 alle 19.00); gran finale 13 settembre in piazza Plebiscito (dalle 11.00 alle 13.00). La stagione sportiva prenderà il via in autunno, con l’obiettivo di costruire un settore minibasket stabile, capace di crescere progressivamente e consolidarsi sul territorio.

LA COMPAGINE SOCIETARIA

Presidente: Marco Lombardi

Vicepresidente: Pierpaolo Di Fonzo

Responsabile Minibasket: Stefania Mattioli

Responsabili Sviluppo Tecnico: Francesco Frattura, Giandomenico Ucci

Responsabili Amministrativi: Fabrizia Zulli, Simona Restuccia

Consulente Settore Minibasket: Sandra Palombarini

Responsabile Sviluppo e Inclusione: Lorena Ziccardi

Responsabile Comunicazione e Creatività: Natacha Luciani

Coordinatrice Creativa e Social: Chiara Di Fonzo

Event Manager: Francesco Crognale, Federico Luciani

Sviluppo Motorio: Lorenza Zulli

Istruttori Minibasket: Stefania Mattioli, Francesco Frattura, Fabrizia Zulli, Giandomenico Ucci, Antonella Marconetti

Ambassador: Fabrizio Piccone, Riccardo Murri

Referente Assicurativo: Alex Martelli

Responsabile Sanitario: Fausto Bossi

Osteopata: Edoardo Giancristofaro

Fisioterapista: Riccardo Romagnoli

Podologo: Raul Miklos

Psicologa e psicoterapeuta: Maria Virginia Bosco

BIOGRAFIE BREVI

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, RESPONSABILE MINIBASKET E CONSULENTE MINIBASKET

MARCO LOMBARDI

Nato a Lanciano il 5 marzo 1974, è CEO di Spazio Vetro S.r.l. e Presidente di Hoops Basket Lanciano. Cresciuto nel basket a Lanciano, Chieti e Verona, ha giocato fino alla Serie A, proseguendo poi in diversi campionati di Serie B. Dopo la carriera da giocatore, ha ricoperto ruoli dirigenziali a Termoli e in ambito federale come Presidente Regionale FIP Molise e Team Manager della Nazionale Femminile Senior. Ha contribuito allo sviluppo del padel nell’area frentana e oggi guida Hoops con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di basket a Lanciano.

PIERPAOLO DI FONZO

Nato a Lanciano il 26 giugno 1969, è vicepresidente di Hoops Basket Lanciano e manager con esperienza nel trasporto pubblico e nella mobilità. Ex giocatore di minibasket e giovanili cittadine, ha militato in Promozione e Serie D, allenato e svolto attività da istruttore minibasket. Professionalmente ricopre ruoli di responsabilità nel gruppo Di Fonzo e contribuirà allo sviluppo organizzativo della società.

STEFANIA MATTIOLI

Nata il 5 gennaio 1975, laureata in Scienze Motorie, è responsabile del settore minibasket di Hoops Basket Lanciano. Con oltre 25 anni di esperienza nella pallacanestro giovanile, ha ricoperto ruoli tecnici e organizzativi, coordinando attività sportive, progetti scolastici e camp estivi. Un profilo che unisce competenze tecniche, organizzative ed educative con forte attenzione alla crescita dei giovani attraverso lo sport.

SANDRA PALOMBARINI

Nata a Pescara il 15 gennaio 1961, è ex atleta della Nazionale italiana, vincitrice di scudetti e Coppa dei Campioni, e dirigente federale FIP. Ha allenato squadre giovanili e minibasket, portando esperienza e competenze tecniche e formative. Oggi rappresenta un punto di riferimento nel basket giovanile e femminile a livello nazionale e internazionale.