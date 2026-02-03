Partecipa a Lanciano News

Università 'd'Annunzio', alla prof.ssa Maria Teresa Giusti il Premio Gioacchino Volpe alla carriera

Cultura
Alla professoressa Maria Teresa Giusti, storica dell'Università 'd'Annunzio' (Dipartimento di Economia Aziendale) è stato conferito  all'unanimità  il Premio Gioacchino Volpe alla carriera, anche grazie al volume “Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista” (Il Mulino, 2023) già vincitore del prestigioso Premio Acqui Storia. 

La Giuria della 2^ edizione del Premio Gioacchino Volpe presieduta da Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, è composta da Antonio Polito, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, e  Bruno Vespa, giornalista. 

Il Premio verrà consegnato il 15 febbraio 2026 nella sede di Palazzo Spaventa, a L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026.

