Premi sport rotellistici, riconoscimenti di Skate Italia ai migliori atleti abruzzesi del 2025

Una grande festa dedicata al pattinaggio su rotelle, quella dei premi regionali, che è andata in scena sabato 31 gennaio, presso l’Atlantico Eventi di Sant’Omero.

Il Comitato Regionale Skate Italia (Federazione Sport Rotellistici) ha celebrato i campioni su rotelle, gli atleti abruzzesi che hanno fatto la storia della disciplina, le giovani promesse e i pattinatori del presente, grandi protagonisti della passata stagione 2025, sia in ambito nazionale che internazionale. Tanti i premi assegnati nel corso dell’evento, organizzato dallo stesso Comitato Regionale Skate Italia, in collaborazione con l’Unione di Comuni Città Territorio della Val Vibrata, insignita da Aces Europa del titolo di “European Community of Sport 2026”.

“La manifestazione si conferma appuntamento importantissimo per tutto il movimento rotellistico regionale – ha sottolineato il presidente del Comitato Skate Italia Abruzzo, Giovanni Di Eugenio – Siamo davvero soddisfatti dei grandi risultati dei nostri atleti, arrivati nel corso della passata stagione. I nostri pattinatori e le società abruzzesi continuano a conquistare titoli in Italia e in ambito mondiale. Far parte di questo movimento e contribuire alla storia sportiva della Federazione Italiana – ha detto Di Eugenio – è per noi motivo di grandissimo orgoglio”.

All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Sant’Omero Andrea Luzii, l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, il consigliere regionale Marilena Rossi, l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità, Umberto D’Annuntiis, il presidente del Coni Abruzzo Antonello Passacantando, il referente regionale Sport e Salute Domenico Scognamiglio e i sindaci del territorio della Val Vibrata.

Le discipline rotellistiche fanno riscontrare un successo mondiale che cresce di anno in anno. Un vero e proprio boom quello delle ultime stagioni che consacra gli sport su rotelle come i più social e giovani del panorama internazionale. “I nostri sport – spiega Sabatino Aracu, presidente delle federazioni Skate Italia e World Skate – hanno un appeal incredibile a livello globale. Una consacrazione vera e propria che si può spiegare attraverso tre caratteristiche principali, uniche e vincenti: Giovani, Urban e Sostenibili. Sono tra le discipline più giovani in assoluto, dedicate e praticate dai giovani, con una forte presa sulle nuove generazioni”.

A ricevere il premio gli atleti e le società sportive che nel corso del 2025 si sono distinti in ambito internazionale, italiano e regionale, tra i quali: la già campionessa europea e mondiale, la pescarese Asja Varani, oro 2025 nel pattinaggio corsa, ai Campionati Italiani Indoor di Pescara e a agli Assoluti su pista di Trapani; Anthony Russi, medaglia d’argento junior ai Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico di Novara, convocato poi ai Mondiali cinesi 2025; l’avezzanese Edda Paluzzi, oro a Pescara, agli indoor di pattinaggio corsa dello scorso anno e argento a Trapani, ai Campionati di corsa su pista; Riccardo Fontana,argento nel Pattinaggio artistico ai Mondiali cinesi 2025 nei Gruppi Sincro; Irene Di Egidio, argento nella solo dance, ai Campionati di pattinaggio artistico di Piancavallo; Alessio Clementoni, medaglia d’oro a Trapani ai Campionati 2025, nella 10000 m. corsa a eliminazione su pista; l’atleta del CPGA Aquila, Federica Di Natale, bronzo agli italiani corsa di Cantù e al campionato Maratona di Napoli.

Tra le società il riconoscimento è andato alla Asd Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro. Un risultato straordinario che rende orgoglioso l’intero movimento rotellistico abruzzese e che premia l’impegno, il talento e il grande valore della società e dei suoi atleti. Tra i dirigenti premi attribuiti a Corrado Cipriani, tecnico di comprovata professionalità e competenza che ha formato e guidato atleti di altissimo livello, protagonisti di successi nazionali e internazionali. Premiati anche i tecnici federali Guido Cicconi e Manlio e Angelo De Benedictis. Riconoscimenti alle società del pattinaggio artistico: Asd Aprutino Teramo, campione regionale solo dance 2025; Golden Skate Pescara, campione regionale individuale e coppie 2025; Accademia Pattinaggio Francavilla, campione regionale gruppi 2025; Evolution Skate Dance, per la divulgazione e promozione della specialità inline.