Rossano Orlando, con “La restanza. La sfida dei piccoli comuni”, vince il XXIV Premio Guido Polidoro

Rossano Orlando, con il reportage dal titolo “La restanza. La sfida dei piccoli comuni”, pubblicato sul quotidiano “il Centro”, è il vincitore della XXIV edizione del Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro dedicato alla sottolineatura di aspetti significativi della cultura, dell’economia, della società e delle tradizioni popolari abruzzesi.
Il secondo premio è stato assegnato ad Alessandra Angelucci, per l’articolo “La follia che unisce”, pubblicato sul giornale online “Huffpost”. Per il terzo posto è stata selezionato il lavoro fotografico di Luciano Adriani, “Bosco Martese. Testimoni del tempo”, pubblicato sulla testata “La Bastiglia Web”.
La giuria, inoltre, ha attribuito menzioni ad Andrea Rapino, per l’approfondimento de “il Centro” dal titolo “Calcio abruzzese. I 100 anni”; a Berardino Lupacchini, per l’articolo dal titolo, “Come no, Signor Marchese”, pubblicato dalla testata “Lacerba online”; a Paolo Balduzzi, con il servizio video “Eremo di Santo Spirito a Maiella”, andato in onda su Rai 1 nella trasmissione “A Sua immagine”.
Per la sezione riservata agli allievi delle scuole di giornalismo, intitolata alla memoria di Manuela Romitelli, è stata premiata Irene Di Castelnuovo, per il podcast dal titolo, “Femen. Il corpo della rivolta”, pubblicato sugli organi di informazione del Master in giornalismo della Lumsa.
Il premio alla carriera, su designazione del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, è stato assegnato a Nicola Marini. Un premio speciale è stato attribuito a Giuseppe Guastella.
La giuria del Premio Polidoro è presieduta da Walter Capezzali.
La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta, a L'Aquila, giovedì 11 dicembre nella Sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo.
