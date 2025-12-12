Il Premio Giornalistico Pietro Di Donato sulla sicurezza in ambiente di lavoro torna dopo 5 anni

Il Premio giornalistico Pietro Di Donato, intitolato allo scrittore italo americano, originario di Taranta Peligna, giunto alla sua ottava edizione, dopo alcuni anni di mancato svolgimento, si prepara al suo imperdibile epilogo.

Domenica 14 dicembre, nel pomeriggio a Taranta, saranno resi noti i nomi dei vincitori e passate in rassegna le relative produzioni giornalistiche che hanno riscosso il piÃ¹ favorevole giudizio da parte della Giuria del Premio. Commissione, presieduta da Fausto Bertinotti, e composta da Teresa Bellanova, Alberto Bagnai, Annamaria Furlan, Vittorio di Trapani e Nicola Negri.

I giornalisti hanno risposto in maniera massiccia al bando, candidando inchieste, reportage, speciali televisivi e via web, per circa trenta proposte, tutte riguardanti il tema della sicurezza in ambiente di lavoro. I servizi saranno premiati in tre sezioni distinte: la carta stampata, la radiotelevisione e il web.

Allâ€™autore dellâ€™articolo/inchiesta primo classificato per ogni sezione sarÃ assegnato lâ€™VIII Premio Giornalistico Pietro Di Donato con un assegno di Euro 2.000,00. Al secondo classificato per ogni sezione sarÃ conferito il premio speciale del Comune di Taranta Peligna ed un assegno di Euro 500,00. Ad essi saranno aggiunte due Menzioni speciali, nei campi della tv e del web. SarÃ anche consegnato il Premio Speciale Agricoltura, intitolato a Pino Cornacchia, a cura della CIA Agricoltori Italiani.

La premiazione sarÃ preceduta da una interessante discussione sul tema della sicurezza sul lavoro, che vedrÃ dialogare esponenti della Politica e del Sindacato, degli Enti Gestori e della Comunicazione e della Produzione.