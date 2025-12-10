È uscito il nuovo libro di poesia di Bruno Montefalcone dal titolo “Canti di luce”

È uscito il nuovo libro di poesia del poeta e scrittore, originario di Lanciano, Bruno Montefalcone, dal titolo “Canti di luce”, pubblicato dalla Casa Editrice Ibiskos Ulivieri nel 2025.

Il libro, pluripremiato, ha ottenuto – tra gli altri suoi premi – un ulteriore importante riconoscimento: il 2° Posto ex aequo al prestigioso Premio Letterario Internazionale “Autori per l’Europa” 2024/2025 – XV Edizione – tra numerosi partecipanti dall’Italia e dall’estero.

Il libro poetico dell’autore abruzzese, apprezzato per la raffinata qualità artistica, la sensibilità che traspare dai versi, e il suo linguaggio aulico, è incentrato sulla tematica dell’amore che non muore, quell’amore che è a-mors, ovvero senza morte, e che resta – nonostante tutto – vivo nel cuore di un individuo.

Dalla prefazione a cura di Alessandra Biancalani si può leggere: […] L’amore è nella nostalgia degli affetti del passato, nello sguardo dell’amata che rassicura con il suo approdo di quiete, nel tramonto rossastro e nei neri flutti che riflettono il bagliore lunare, nella perfezione plastica di una scultura e nella speranza di pace, che metterà presto a tacere l’odio tra i popoli; è nel languido aroma di notti orientali, nella corsa tra innamorati bagnati di pioggia, nello struggente unirsi di due anime, ma anche nel distacco e nel perdono […] .

Il libro lo si può acquistare in tutte le librerie fisiche (tramite ordinazione) e in tutte le librerie online.

Canto XIV – quarta di copertina:

Gli occhi – gonfi di sogni –

ammirano il rosso pastello del cielo

e la speme frantumata si ricompone.

Rincorriamo l’amore per uscire

da quegli ombrosi bozzoli

e volare liberi come farfalle,

per ricucire con aghi le ferite

e ritrovare quel sorriso di pace

lasciato ai piedi di una stella.