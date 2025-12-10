"In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano, la presentazione a Lanciano

Venerdì 12 dicembre alle ore 18 a Lanciano, presso la Sala Mazzini, in via Sotto la Torre, si terrà la presentazione del romanzo “In ogni mio attimo” di Don Antonio Pisano, pubblicato dalle Edizioni Mondo Nuovo.

L'appuntamento, che si svolge nell’ambito delle iniziative dicembrine promosse dal Comune, celebra i vent’anni di sacerdozio dell’autore. Partecipano: il musicista Carlo Pellicciaro, il giornalista Alessandro Di Matteo e Massimo Pamio.

In un mondo che corre e consuma, le pagine di questo libro ci restituiscono il valore dell’attesa, del silenzio e della relazione, ci ricordano che ogni attimo può diventare un frammento di eternità se accolto con cuore aperto e sguardo fiducioso. Prospettiva che illumina e orienta: scoprire che la nostra esistenza è vocazione, amore ricevuto e chiamato a essere donato, imparare a vivere con gratitudine, ma anche con responsabilità, nel segno del dono e del servizio: così come scrive nella prefazione S. E. Rev.ma Mons. Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.

Un romanzo per tutti, che parla di un bambino irrequieto e irrefrenabile, spedito da una madre disperata in collegio. Sembra di essere di fronte a Pinocchio, a Tom Sawyer. Il divertimento è uno degli aspetti più continui dell’opera, con un protagonista pronto a tutto, sempre audace, rotto a ogni avventura e capace di cavarsela in ogni situazione, lesto e furbo, oltre che sagace. Il suo ingresso nella giovinezza è ancora irruente: il CAR come paracadutista, in pagine mozzafiato, l’innamoramento. Infine, la sorpresa che commuove fino alle lacrime, l’improvvisa, autentica vocazione. Tutto concorre a far vibrare il cuore del lettore, a mostrare quale sia il vero volto della fede: una speranza che risiede in ogni attimo della vita del protagonista, frase che chiude il libro e come nel romanzo di Federigo Tozzi, dà anche il titolo al testo.

Don Antonio Pisano è nato a Roma. Si è laureato in Sacra Teologia e in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense. Dopo un lungo cammino, corona il suo sogno di diventare sacerdote. In Abruzzo, a Lanciano, è Parroco a San Donato (C.da Villa Martelli). Responsabile dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. È consulente ecclesiastico per il Centro Sportivo Italiano (CSI) e guida spirituale per l’Associazione Nazionale Insigniti Ordine e Merito della Repubblica Italiana e Decorati (A.N.I.O.M.R.I.D.). Nel 2019 pubblica: “Gesù questo sconosciuto” (Carabba), nel 2023 “X Sempre. La più grande storia d’amore” (OasiApp), nel 2024 “All’imbrunire” (Nuova Gutemberg), da cui nasce lo spettacolo “Tra le corde delle parole” (Trio Nema), e nel 2025 “San Paolo l’Apostolo credibile” (Elledici).