Una cartolina e nove annulliÂ speciali per la Giornata Mondiale della Posta

Poste Italiane dedica una cartolina e nove annulli speciali alla Giornata Mondiale della Posta. Una ricorrenza che il 9 ottobre di ogni anno richiama lâ€™attenzione sul valore della comunicazione scritta e sui servizi postali come strumenti di collegamento tra i popoli.

La storia della posta Ã¨ profondamente intrecciata con lo sviluppo delle societÃ moderne. Dai primi corrieri a cavallo alle diligenze, fino allâ€™introduzione del francobollo e alla diffusione capillare degli uffici postali, il sistema postale ha rappresentato per secoli il principale mezzo di comunicazione a distanza, capace di unire famiglie, imprese e istituzioni in ogni angolo del pianeta.

Poste Italiane, nel nostro Paese, ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica, introducendo sistemi di tracciamento digitale dei pacchi, servizi online per il recapito e sportelli virtuali. Il 9 ottobre diventa cosÃ¬ il momento giusto per sottolineare come la Giornata Mondiale della Posta non riguardi solo il passato, ma guardi al futuro della comunicazione.

La Giornata Mondiale della Posta ci ricorda che, nonostante lâ€™avvento del digitale, la posta continua a essere un pilastro della societÃ moderna. Cambiano i mezzi, ma resta invariata la sua missione: connettere persone, culture e mercati.

La cartolina con la grafica ufficiale della ricorrenza sarÃ disponibile negli Spazio Filatelia operativi nelle maggiori cittÃ italiane. Disponibili, esclusivamente nella giornata celebrativa, anche gli annulli speciali dedicati.