IrregolaritÃ  negli scarichi, due sanzioni e una denuncia

Nello scorso fine settimana, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano, Villa Santa Maria e Torricella Peligna insieme ai tecnici della SASI S.p.A., sono stati impegnati in una serie di accertamenti ambientali presso diverse attivitÃ commerciali del territorio.

Lâ€™operazione congiunta nasce da un esposto presentato allâ€™AutoritÃ Giudiziaria dallâ€™amministratore e da alcuni residenti di un condominio, esasperati da occlusioni della rete fognaria comune e dalle conseguenti criticitÃ igienico-sanitarie: liquami che risalivano dai tombini e infiltrazioni nei locali interrati con conseguenti miasmi.

Lâ€™operazione ha consentito di ricostruire il sistema di scarico delle utenze collegate e di individuare le principali irregolaritÃ ed in particolare:

In due attivitÃ commerciali Ã¨ stata accertata la mancata autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; la condotta integra anche gli estremi di cui agli artt. 101 e 133, comma 2 del D.lgs 152/2006. Per i titolari sono state elevate due sanzioni amministrative, per un importo che va da 6.000 a 60.000 euro.

In una pescheria Ã¨ stato rilevato lo smaltimento abusivo di sottoprodotti di origine animale (SOA), pratica espressamente vietata dal Regolamento CE 1069/2009 e dal D.Lgs. 152/2006. Nei confronti del responsabile Ã¨ scattata la denuncia allâ€™AutoritÃ Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti.

Lâ€™operazione ha riportato lâ€™attenzione su due principi fondamentali: lâ€™obbligo, per tutte le attivitÃ produttive, di munirsi di autorizzazione preventiva allo scarico in pubblica fognatura (art. 14 del Regolamento SASI e D.Lgs. 152/2006); il divieto assoluto di smaltire sottoprodotti animali al di fuori dei canali previsti dal Reg. CE 1069/2009, a tutela della salute pubblica e dellâ€™ambiente.

Si ricorda che tutte le attivitÃ commerciali che producono reflui assimilabili ai domestici devono essere dotate di sistemi di trattamento e/o pretrattamento (come ad esempio deoleatori e filtri) in modo da inviare acque trattate conformi ai limiti normativi previsti dalla disciplina degli scarichi Inoltre, ai sensi dellâ€™art. 14 del Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione della SASI S.p.A., lâ€™allacciamento alla rete fognaria degli insediamenti con scarichi assimilabili a reflui domestici deve avvenire previa autorizzazione del gestore del servizio. Lâ€™allacciamento deve essere realizzato mediante tubazioni distinte e separate rispetto a quelle delle altre utenze e dotato di apposito pozzetto di ispezione, necessario per il controllo quali-quantitativo delle acque reflue e per il prelievo dei campioni.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, con lâ€™obiettivo di garantire il pieno rispetto delle normative ambientali e prevenire nuovi episodi di inquinamento