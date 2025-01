Blasioli ricorda Federico Caffè: "Manca il suo pensiero in questo mondo"

“Una serie di dimenticanze disdicevoli hanno caratterizzato sempre il rapporto tra Federico Caffè e la sua città natale. Fu lui stesso a parlarne durante la sua vita. L’essere nato nel giorno dell’Epifania fa spesso dimenticare ai più l’unica data importante della sua vita. Della morte come si sa non vi è alcuna traccia”.

Così il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli nell'anniversario della nascita di Federico Caffè, noto economista pescarese scomparso nel nulla a Roma nel 1987.

"Quest’anno sono riuscito a far rifinanziare la legge che io stesso proposi, che premia le tesi di laurea che ricordano il suo pensiero a servizio del cittadino e non del potere. Manca il suo pensiero in questo mondo. Auguri Prof. Caffè", conclude Blasioli.