Santa Maria Maggiore protagonista a “Bell’Italia in viaggio”

La chiesa di Santa Maria Maggiore e i rioni storici della città tra i protagonisti della 4° edizione di “Bell’Italia in viaggio”, programma che racconta le eccellenze del nostro Paese attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica in onda su La7 che ripartirà domenica 2 giugno, alle 14. La troupe di “Bell’Italia in viaggio” con il presentatore, noto attore Fabio Troiano, il regista Matteo Ricca e l’autore Luca Balsamo, ha fatto tappa a Lanciano e dopo aver visitato il centro storico ha trascorso il pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Telecamere e fari ad illuminare la chiesa riaperta lo scorso 19 marzo dopo 4 anni di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento igienico sanitario e consolidamento. E alla presenza del parroco e direttore dell’ufficio per i Beni Culturali e l’edilizia di culto della diocesi don Domenico Di Salvatore, l’ingegnere Angelo Di Monte della curia ha parlato con Troiano della storia dell’edificio secolare, una delle chiese più antiche della città, già cattedrale, tra gli edifici sacri più importanti d’Abruzzo e monumento nazionale dal 1902, e soprattutto dei lavori, 3 lotti dal costo di 1.095.000 euro di cui 800mila finanziati dalla Cei.

“L’accento è stato posto sull’importanza dei lavori fatti grazie alle CEI e alla donazione dell’8PerMille che riesce a preservare e valorizzare beni ecclesiastici, luoghi di culto e il patrimonio artistico- culturale di riferimento delle comunità come è stato per Santa Maria Maggiore”, dice Don Domenico. “Qui lavori fatti su tetto, pavimentazione, intonaci, luci, riscaldamento che hanno riportato alla luce anche dei tesori come frammenti di colore sulle pareti e una pittura del XV secolo che rappresenta un pranzo in occasione della festa di compleanno di Erode nella cappella laterale dove un tempo c’era la torrefazione del caffè”. Poi le telecamere si sono spostate sulla facciata con il rosone e il portale del 1317 dove sono in corso i lavori di restauro e ripreso le tecniche che si stanno utilizzando per la pulizia: gli impacchi tradizionali e l’innovativo uso del laser.

La puntata con la città, i suoi rioni storici e soprattutto la chiesa di Santa Maria Maggiore andrà in onda il prossimo 7 luglio.