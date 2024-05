Enzo Dossi referente comunicazione della Protezione Civile per l’area Centro Italia

Ieri sera, riunione on line con il Presidente Nazionale Fir Cb Patrizio Losi, il vicepresidente Luca Garbolino e il responsabile Comunicazione Gianni Lucarini giornalista Rai. In questa occasione è stata ratificata la nomina dei Responsabili delle aree nazionali, Referenti : Nord, Giorgio Pressiani, Centro, Enzo Dossi della Protezione civile Casalbordino, Sud, Giuseppe Zona e Isole, Ernesto Miano.

La federazione è nata nel febbraio 1971, quando le ricetrasmissioni nella banda cittadina non erano ancora state legalizzate in Italia. Il riconoscimento ufficiale della CB è difatti avvenuto con l'introduzione del nuovo codice postale tramite il D.P.R. 156/73 nel marzo del 1973.

Il S.E.R. è un'unità volontaria di Protezione Civile, preposta alle comunicazioni di emergenza incaso di calamità censita dal Dipartimento della Protezione civile. L’Associazione “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta associati alla Fir Cb ,sono sempre presenti sul territorio a disposizione della comunità e delle Istituzioni, costantemente i volontari partecipano a corsi di formazione e aggiornamento.

Il volontariato della Protezione civile è il “punto di collegamento tra le istituzioni e i cittadini” proprio per i servizi che garantisce alla cittadinanza e al territorio. Per questo motivo si invitano le istituzioni ad averne cura per consolidare le capacità e potenzialità, favorendo “una vivace partecipazione della comunità”.