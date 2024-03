Auto finisce contro una casa, muore la conducente di 88 anni

Era alla guida della sua auto quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro l'angolo di un'abitazione alle porte di Lanciano.

La conducente della Fiat 600, 88 anni, è morta poco dopo all'ospedale di Lanciano.

L'incidente è avvenuto in contrada Sant'Egidio, sotto alle Torri Montanare, quando l'auto ha invaso la corsia opposta lungo la provinciale Lanciano-Orsogna ed è finita contro l'abitazione.

Sul posto i vigili urbani per i rilievi, i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre la donna dalle lamiere per permettere ai sanitari del 118 di intervenire per trasportarla all'ospedale 'Renzetti'.

Il pm Miriana Greco ha disposto la restituzione della salma per il rito funebre.

(Ansa Abruzzo)