Frana sulla SP90, sindaco Fossacesia chiede intervento della Provincia

In seguito alla frana verificatasi nella serata di ieri e la conseguente chiusura alla circolazione stradale della Provinciale Sp 90, che collega la frazione di Villa Scorciosa alla Provinciale Traversa Rocca San Giovanni, c'è stato un sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia di Chieti.

Controllata inoltre, la stabilità di alcuni alberi. Già ieri, subito dopo lo smottamento provocato dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, la ditta incaricata dalla Provincia era prontamente intervenuta sul posto, insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanciano ed ai Carabinieri della Compagnia di Ortona e della stazione di Fossacesia, per bloccare il traffico e per una prima valutazione dell'entità del cedimento di terreno.

"Gli smottamenti su questa strada non sono nuovi – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Piccole frane si sono verificate in altre occasioni, e per porre fine a questa situazione chiedo che la Provincia chieda il finanziamento per un intervento in grado di poter garantire il consolidamento della scarpata di terreno di arenaria compatta di questa parte della Sp 90 e la sicurezza a chi la percorre".

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia