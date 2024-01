Provincia dispone chiusura della SP90 a Fossacesia

Il settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura della SP 90 “Scorciosa” a seguito dello smottamento di terreno che la scorsa notte ha interessato un tratto della strada in territorio del comune di Fossacesia, nei pressi dell’abitato di Villa Scorciosa. Sul posto sono intervenuti ieri sera i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale addetto della Provincia di Chieti per mettere in sicurezza l’area e chiudere temporaneamente al transito la strada. Lo smottamento di terreno ha invaso parte della carreggiata dopo le piogge di questi giorni: non risultano danni a cose o persone.

La chiusura si è resa necessaria per consentire gli interventi necessari e permarrà fino al di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Il traffico è deviato temporaneamente sulla viabilità alternativa locale.

Ufficio Stampa Provincia di Chieti