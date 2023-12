Grave incidente sulla Fondo Valle Sangro: scontro frontale e una vittima

Un terribile incidente stradale è avvenuto sulla Fondo Valle Sangro (SS652) al chilometro 52+500, nei pressi di Bomba. In uno scontro frontale sono rimaste coinvolte una Kia Rio grigia, guidata da G.V., residente a Quadri, e una Suzuki Ignis rossa, condotta da M.P., classe 1948.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, rappresentate sul luogo dalla Polizia Stradale di Bomba, gli agenti di Schiavi d’Abruzzo e i Norm di Atessa, nonché dai soccorritori del 118 e dal personale dell'Anas.

Il guidatore della Kia, classe 1957, è stato elitrasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, mentre purtroppo per M.P., classe 1948, è deceduta sul luogo dell'incidente. La Kia Rio viaggiava in direzione del mare, mentre la Suzuki Ignis si dirigeva verso la montagna.

Le indagini sull'accaduto sono in corso per stabilire le cause esatte dello scontro e accertare eventuali responsabilità. In questo tragico momento, la comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, offrendo il proprio sostegno e le condoglianze per la perdita della donna.