Premio internazionale Alfredo Salerno: "Omaggiamo la memoria di un grande sindaco"

La prima edizione del Premio Internazionale Alfredo Salerno si terrà sabato 23 dicembre, alle ore 11, presso il Centro di Aggregazione multifunzionale a lui intitolato nel Comune di Fallo.



N el corso di una conferenza stampa, sono stati illustrati i dettagli dell'evento alla presenza della promotrice della legge regionale di istituzione del Premio, Sara Marcozzi, consigliere regionale, del sindaco di Fallo Gianluca Castracane e della Giuria composta dal regista Walter Nanni, dall'attore Federico Perrotta e dal compositore Angelo Valori.





“È il giusto riconoscimento per un grande sindaco e una grande persona – commenta Sara Marcozzi – che per tutta la sua vita si è battuto per il territorio, dando lustro al proprio Comune e a tutte le aree circostanti, organizzando iniziative di richiamo regionale come il festival 'Fallo di notte'. Ed è proprio da questa sua iniziativa che ho pensato di istituzionalizzare un premio che portasse il nome di Alfredo Salerno e che premiasse ogni anno gli artisti più meritevoli delle arti figurative e performative. Ci tengo a ringraziare di cuore i componenti della Giuria che, per storia personale e curriculum, hanno quel profilo internazionale che ha ispirato l'ideazione del Premio. Hanno accettato con grande entusiasmo il nostro invito, dando lustro alla manifestazione fin da questa sua prima edizione”.





“Alfredo Salerno – prosegue il sindaco di Fallo Gianluca Castracane – è stato e rimane un punto di riferimento per la nostra comunità, una guida illuminata che nessuno potrà dimenticare. Siamo pronti a fare la nostra parte nell'organizzazione di un evento di straordinaria importanza per tutti noi, onorando la memoria di un Sindaco e di un grande amico nel modo in cui avrebbe voluto: una premiazione di artisti che si tiene proprio nel nostro Comune”.





“Per questa prima edizione – commentano i componenti della Giuria Walter Nanni, Federico Perrotta e Angelo Valori – abbiamo pensato di dare un respiro maggiormente territoriale ai premiati. Tuttavia, nel momento in cui abbiamo iniziato a sfogliare la rosa dei potenziali candidati, la lista di nomi da cui attingere, tra recitazione, musica e ballo, si faceva sempre più lunga, segno di quanto l'Abruzzo sia una terra fertile e ricca di talenti. Purtroppo non possiamo dare un riconoscimento a tutti gli artisti che lo meriterebbero e non sarà facile decidere, ma possiamo garantire che la scelta ricadrà su nomi dalla qualità riconosciuta a livello nazionale e non solo. Una cosa possiamo anticiparla: omaggeremo la memoria di Barbara Paolone, una professionista esemplare e una persona splendida che ci ha lasciato troppo presto, proprio come Alfredo Salerno”.