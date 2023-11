Giudizio immediato per l’accoltellamento del padre e del fratello

Andrà a processo con “giudizio immediato” il 37enne residente a Castel Frentano che lo scorso 15 ottobre ha colpito il padre e il fratello con un coltello da cucina.

Il giudice per le indagini preliminare di Lanciano Massimo Canosa ha firmato il decreto con cui è stato disposto il cosiddetto “giudizio immediato”. Per le accuse di lesioni, minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia l’udienza è fissata al 19 marzo dell’anno prossimo.

L’avvocato del 37enne accusato di aver accoltellato i due familiari, culmine di una serie di episodi avvenuti ripetutamente nel tempo di minacce e offese secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha ora facoltà di chiedere di accedere a riti alternativi come quello abbreviato con cui la pena viene diminuita di un terzo.