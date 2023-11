Asl acquisisce palazzo ex Eca, sarà integrato nell’area della prossima Casa di Comunità

La Asl Chieti-Lanciano-Vasto e il Comune di Lanciano hanno concluso l’accordo per lo “scambio” di due palazzine. Permuta tra i due immobili sancito dall’atto firmato presso lo studio notarile Giuseppe Sorrentini.

La Asl ha, quindi, acquisito la proprietà dell’immobile ex Eca e ha ceduto al Comune di Lanciano il fabbricato dell’ex servizio veterinario aggiungendo un indennizzo di 290mila a compensare la differenza di volumi tra i due edifici.

L’immobile acquisito dalla Asl sarà integrato nell’area in cui sorgerà la Casa di Comunità. I lavori inizieranno a dicembre dopo la conclusione del trasferimento degli uffici della direzione generale. «Questa è una realizzazione importante per Lanciano – ha sottolineato il direttore generale della Asl Tomas Schael - che non ha mai avuto la possibilità di investire sulla medicina territoriale per mancanza di strutture e spazi adeguati. Il sacrificio del trasferimento è stato chiesto ai dipendenti in nome di una causa che sono certo sia condivisa da tutti, perché riguarda la salute collettiva e l'opportunità di costruire una reale alternativa all'ospedale attraverso una vera assistenza primaria e con la medicina d'iniziativa possibile solo con un presidio distrettuale adeguato. Lanciano, poi, sarà sede anche di una Centrale operativa territoriale, struttura che svolge funzione di coordinamento della presa in carico della persona e della risposta sanitaria e sociale, ubicata anch'essa in via Spaventa».