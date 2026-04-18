Santino Spinelli insignito del Diploma Onorifico di “Segno di Pace”

ROMA 15 aprile 2026, nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare della Provincia nel Palazzo Valentini a Roma si è svolta una suggestiva cerimonia internazionale nel corso della quale al Commendatore Santino Spinelli è stato insignito del Diploma Onorifico di “Segno di Pace”, quale ulteriore riconoscimento per l’alto valore umano, civile e culturale della sua testimonianza. Il riconoscimento è stato conferito dalla Cattedra della Pace di Assisi, ente capofila del Comitato promotore della Terza Edizione del Premio Nazionale “Segni di Pace 2026”. A consegnare il diploma il direttore Renato Ongania.

Santino Spinelli, in arte Alexian, è un musicista, compositore, docente universitario e tra le più autorevoli voci della cultura rom a livello internazionale. Fisarmonicista, poeta e intellettuale, Spinelli è anche docente di Lingua e Cultura Romanì all’Università La Sapienza di Roma, fondatore e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò e riconosciuto ambasciatore della cultura romanì nel mondo. La sua poesia Auschwitz è incisa nel Roma Memorial di Berlino, inaugurato alla presenza della cancelliera Angela Merkel, a testimonianza di un impegno che unisce arte, memoria storica e diritti umani.

“Ricevere questo prestigioso riconoscimento – dichiara Spinelli - nella cornice di Palazzo Valentini rappresenta per me un grande onore e una profonda emozione. Ringrazio la Cattedra della Pace di Assisi e tutti coloro che hanno voluto attribuirmi questo Diploma Onorifico di ‘Segno di Pace’. Un sentito ringraziamento va anche al Dott. Rocco Lanatà, alla Commissione e al Comitato d’Onore per l’impegno e il prezioso contributo all’organizzazione dell’evento”.