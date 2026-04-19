Premio Nazionale di Giornalismo e Poesia Il Grande Sorpasso

Tanti gli ospiti e i concorrenti che hanno partecipato al premio del Concorso nazionale letterario, giunto questâ€™anno alla quarta edizione, il 18 aprile 2026, presso la sala Convegni della Banca delle Generali in via Bovio a Pescara.
La Giuria, presieduta da Vittorina Castellano, scrittrice e autrice di testi teatrali in lingua e dialettali, dopo unâ€™attenta valutazione ha premiato i seguenti autori:
- Finalisti articolo di giornale
La dignitÃ del silenzio di Caterina Dâ€™Angelo
Il Grande Sorpasso di Assunta Di Basilico Sichetti
Da bruciato, abbattuto, incatenato di Assunta Di Cintio
Il mondo del calcio femminile: Tante luci, tante ombre di Francesca Di Giuseppe
Cinque minutiâ€¦tre secondi di Antonio Discenza
Lâ€™eleganza in corsa: Il levriero nellâ€™estetica e nella vita di Gabriele Dâ€™Annunzio di Erika Gottardi
Oltre la porta chiusa: Il mondo sospeso degli Hikikomori di Annalisa Piermattei
- Finalisti Poesia in dialetto
Nu mocciche de vita di Marino Appignani
Lu cavallÃ¹cce di Antonio Del Beato Corvi
Nu mare pittore di Assunta Di Cintio
Li nuonne di Annamaria Di Lorenzo
Arrive la staggiÃ²ne di Luciana Di Monte
Marcinelle di Ferdinando Giammarini
Lu Patre di Gabriele Ruggieri
ChiÃ²ve di Ernesto Russo
- Finalisti Poesia in lingua
Gli effetti personali del tuo silenzio di Stefano Baldinu
Stupore di Sandra De Felice
Dove tornano i sogni di Silvio Di Fabio
Ricordando di Antonella Filippone Mezzoprete
Ora che piÃ¹ non torni al mare di Rita Muscardin
Prima che scenda la notte di Alessio Scancella
Sottovoce di Diana Scutti
Un dono per i bambini di Gaza di Stefano Trabucco
Stanchi accordi di Maria Rosa Viglietti
Inoltre, per il lavoro svolto. quale professionista della fotografia Ã¨ stato assegnato il Premio alla Carriera al Prof. Gino Di Paolo