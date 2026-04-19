Premio Nazionale di Giornalismo e Poesia Il Grande Sorpasso

Tanti gli ospiti e i concorrenti che hanno partecipato al premio del Concorso nazionale letterario, giunto questâ€™anno alla quarta edizione, il 18 aprile 2026, presso la sala Convegni della Banca delle Generali in via Bovio a Pescara.

La Giuria, presieduta da Vittorina Castellano, scrittrice e autrice di testi teatrali in lingua e dialettali, dopo unâ€™attenta valutazione ha premiato i seguenti autori:

Finalisti articolo di giornale

La dignitÃ del silenzio di Caterina Dâ€™Angelo

Il Grande Sorpasso di Assunta Di Basilico Sichetti

Da bruciato, abbattuto, incatenato di Assunta Di Cintio

Il mondo del calcio femminile: Tante luci, tante ombre di Francesca Di Giuseppe

Cinque minutiâ€¦tre secondi di Antonio Discenza

Lâ€™eleganza in corsa: Il levriero nellâ€™estetica e nella vita di Gabriele Dâ€™Annunzio di Erika Gottardi

Oltre la porta chiusa: Il mondo sospeso degli Hikikomori di Annalisa Piermattei

Finalisti Poesia in dialetto

Nu mocciche de vita di Marino Appignani

Lu cavallÃ¹cce di Antonio Del Beato Corvi

Nu mare pittore di Assunta Di Cintio

Li nuonne di Annamaria Di Lorenzo

Arrive la staggiÃ²ne di Luciana Di Monte

Marcinelle di Ferdinando Giammarini

Lu Patre di Gabriele Ruggieri

ChiÃ²ve di Ernesto Russo

Finalisti Poesia in lingua

Gli effetti personali del tuo silenzio di Stefano Baldinu

Stupore di Sandra De Felice

Dove tornano i sogni di Silvio Di Fabio

Ricordando di Antonella Filippone Mezzoprete

Ora che piÃ¹ non torni al mare di Rita Muscardin

Prima che scenda la notte di Alessio Scancella

Sottovoce di Diana Scutti

Un dono per i bambini di Gaza di Stefano Trabucco

Stanchi accordi di Maria Rosa Viglietti

Inoltre, per il lavoro svolto. quale professionista della fotografia Ã¨ stato assegnato il Premio alla Carriera al Prof. Gino Di Paolo