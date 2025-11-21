Giornata contro la violenza sulle donne con proiezione del film "occhi azzurri" di Mirko Mascioli e Daniela Fazzolari

MartedÃ¬ 25 novembre a Torino Di Sangro ricche iniziative sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Presso il teatro comunale dalle ore 9:00 proiezione del film "Occhi Azzurri" (in concorso al David di Donatello 2023, festival nazionali e internazionali. Ãˆ' stato proiettato anche all'estero) e dello spot contro la violenza sulle donne, andato in onda sulle reti nazionali nel 2022. Sempre di Mirko Mascioli (volto di molti programmi Rai e film anche esteri.

Recentemente Ã¨ stato ricevuto in udienza privata da sua SantitÃ Papa Leone XIV con Monica Bellucci, Cate Blanchett, Spike Lee, Maria Grazia Cucinotta, Adam Scott, Enrico Vanzina) con Daniela Fazzolari (CentoVetrine), Mirko Mascioli e Philippe Guastella (Rocco Schiavone). Ci sarÃ un incontro tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Dopo la proiezione del film ci sarÃ anche un dibattito con l'assistente sociale Carestia Alessandra e lo psicologo De Grandis Vincenzo.

Lo slogan del comune di Torino Di Sangro Ã¨ molto attivo sulla tematica " l'amore non Ã¨ violenza". La manifestazione Ã¨ organizzata dall'assessore Paola Di Blasio, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del sindaco Nino Di Fonso.