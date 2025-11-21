Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a Fossacesia

L'Amministrazione Comunale di Fossacesia informa la cittadinanza che fino al 23 dicembre 2025 si svolgerÃ la seconda fase del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni promosso dall'ISTAT.

Il Comune di Fossacesia Ã¨ tra quelli selezionati per l'edizione di quest'anno. Il Censimento Ã¨ uno strumento fondamentale per conoscere la realtÃ demografica e sociale del territorio e per programmare in modo piÃ¹ efficace servizi e interventi pubblici. La partecipazione Ã¨ obbligatoria per legge e rappresenta un importante gesto di responsabilitÃ civica.

Si ricorda che gli operatori del censimento sono rilevatori ufficiali ISTAT: sono riconoscibili da tesserino identificativo con foto e timbro del Comune e possono mostrare un documento di identitÃ su richiesta. In caso di dubbi Ã¨ possibile contattare il Numero Unico ISTAT 1510 (gratuito) o l'Ufficio Anagrafe del Comune di Fossacesia al numero 0872 622222 per verificare l'identitÃ dei rilevatori.

I rilevatori incaricati per il Comune di Fossacesia sono: Piucci Roberta, Salerno Miriam, Marrone Mariangela, Balducci Luisana, Rauzino Marianna, Micolucci Davide e Pasquini Antonio. La rilevazione si articola in due modalitÃ operative: la rilevazione "L2", che prevede l'intervista individuale dallo scorso 12 novembre al 23 dicembre 2025 e che, dal 12 novembre, non consente piÃ¹ la compilazione autonoma online; e la rilevazione da "Lista", rivolta ai nuclei familiari, con possibilitÃ di compilazione autonoma fino al 9 dicembre 2025 e successiva raccolta tramite intervista dal 10 al 23 dicembre. Per maggiori informazioni Ã¨ disponibile la pagina dedicata sul sito ISTAT.