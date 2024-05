Bando per mercatino estivo e chioschi nel parco Baya Verde

Il Comune di Fossacesia ha indetto alcuni bandi, pubblicati sul sito istituzionale fossacesia.org per l'assegnazione di diciotto posteggi per l'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche, per la vendita di prodotti di : artigianato, agricoli, antiquariato, hobbistica, curiosità, oggettistica varia, ecc., nel parco comunale Baya Verde, sul Lungomare sud di Fossacesia Marina, tra la spiaggia e la Via Verde, da destinare a mercatini estivi.

Inoltre sono disponibili aree per l'installazione di chioschi temporanei, per proporre prodotti food e no food e per la vendita di prodotti agricoli, dell'artigianato e altro. Il mercatino sarà aperto dal 30 giugno al 20 settembre 2024, salvo proroga al 30 settembre, con orario dalle ore 10,00 alle ore 02,00. Quanti sono interessati potranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12 dell'11.06.2024. La richiesta di partecipazione potrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune@pec.fossacesia.org, precisando nell'oggetto a quale bando si intende rispondere.