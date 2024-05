Al Diocleziano saggio del Bellisario

Saggio di fine anno per gli allievi del laboratorio di arte dell'università Vincenzo Bellisario di Lanciano tenuto dalla maestra Paola Di Biase: dal 2 al 10 giugno, con inaugurazione il 2 giugno alle 17, trentadue artisti saranno in mostra all'Auditorium Diocleziano.

Presentazione del critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, che, nel catalogo approntato per l'occasione, scrive che "sa di Rinascimento questa meraviglioso progetto della maestra Paola Di Biase, con una scuola di artisti che propone a Lanciano, una volta alla settimana, l'attenzione per le tecniche ed i materiali, per il paesaggio e la figura, in un'ottica di generazione dell'opera d'arte mai imposta, sempre estratta dal serbatoio dell'anima".