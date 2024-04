Scatta il senso unico sul lungomare di Fossacesia

In accordo con la Provincia di Chieti, ente proprietario della SP 112, da oggi, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 24 del 15 settembre, sarà istituito il senso unico di marcia su Via Lungomare di Fossacesia. Il tratto interessato dal provvedimento va dal civico 20 sino all'innesto bretella di collegamento alla Strada Statale 16 Adriatica, situata a lato del complesso comunale Baya Verde. Le solo categorie escluse dal divieto sono le Forze di Polizia Statali e Locali, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia Costiera, Soccorso Sanitario, Amministrazione Provinciale e Comunale, autobus di linea urbana.

"L'ordinanza è stata emessa in considerazione del fatto che quest'anno rispetto agli anni passati e con l'arrivo della stagione estiva sul nostro litorale c'è un notevole forte incremento di auto e pedoni ed è necessario evitare ingorghi, che potrebbero rappresentare in qualche modo situazioni di pericolo, oltre che ripercussioni sull'ambiente – sottolineano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore alla Viabilità Umberto Petrosemolo - Fossacesia, si sta organizzando per accogliere nel miglior modo i villeggianti e creare tutte le condizioni per favorire le attività commerciali e turistiche".

Il sindaco Di Giuseppantonio, partecipando ad una recente riunione in Provincia di Chieti, ha avuto modo di chiedere un'ulteriore incontro con la dirigenza delle Ferrovie dello Stato, con la quale verificare la possibilità di acquisizione da parte del Comune di Fossacesia, delle aree ancora di proprietà di RFI nell'area del lungomare sud, da destinare a parcheggi. L'argomento sarà al centro di una prossima riunione.