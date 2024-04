A Bolzano successo dell'Abruzzo alla fiera del Tempo Libero

Si è chiusa a Bolzano la fiera del Tempo Libero, evento al quale la Regione Abruzzo è stata presente con un proprio stand espositivo. Nei quattro giorni della fiera lo stand Abruzzo ha avuto un buon successo di pubblico sia di visitatori sia di tour operator. In questo senso, l'offerta turistica presentata dalla Regione ha stimolato l'attenzione degli addetti ai lavori e di quella parte del pubblico che guarda al tempo libero come possibilità alternativa all'offerta turistica tradizionale. Campo del turismo nel quale l'Abruzzo può dire la sua in ragione della diversità dell'offerta turistica e per aver sviluppato una serie di servizi che non fanno altro che alzare il livello qualitativo dell'intera offerta.

Lo stand dell'Abruzzo, realizzato in collaborazione con gli enti camerali abruzzesi, ha messo a disposizione dei visitatori materiale illustrativo di promozione del territorio: dalle aree protette dei due parchi nazionali, d'Abruzzo, Lazio e Molise e della Maiella, e del parco regionale Sirente-Velino fino alle guide sui piccoli borghi che rappresentano il punto centrale dell'offerta turistica che si muove sul tempo libero. Non solo, grande riscontro ha avuto anche il turismo en plein air, quello in particolare che fa riferimento al settore Camper e Caravan. In questo senso l'Abruzzo può vantare sul territorio regionale una serie di punti Caravan e Camper ampiamente attrezzati che rappresentano una ricchezza in grado da sola di indirizzare la scelta del turista del tempo libero. Non a caso la Regione ha predisposto una cartina/mappa con tutti i punti Caravan e Camper dislocati sul territorio regionale, indicante anche il livello di servizi che l'area può erogare.