Ari, ufficio postale operativo nella versione “Polis” con i servizi Inps

Ha riaperto al pubblico oggi, giovedì 11 gennaio, l'ufficio postale di Ari. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

In particolare, come in 98 uffici postali della provincia di Chieti, anche ad Ari è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

Nell'ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all'interno della sala al pubblico senza l'ausilio di assistenza.

Inoltre, sempre nell'ambito del Progetto Polis, nei prossimi giorni presso la sede di Ari sarà installato un impianto fotovoltaico a servizio dell'intero fabbisogno elettrico dell'ufficio, in grado di generale una potenza complessiva di 10 kWp e che consentirà un abbattimento di emissione di anidride carbonica stimato in oltre 6 tonnellate all'anno.

Quello di Ari è il venticinquesimo ufficio postale della provincia di Chieti interessato dagli interventi del Progetto Polis. Tra questi, 19 sono già operativi, mentre in altri 6 sono in corso i lavori di ristrutturazione.

L'ufficio postale di Ari è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Si ricorda che la sede è dotata di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.



