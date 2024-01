Il Ministro Bernini alla 'd’Annunzio' per l’inaugurazione dell’Anno accademico 2023/2024

Mercoledì 17 gennaio 2024, presso l’Auditorium del Rettorato all’interno del Campus Universitario di Chieti, ci sarà l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024, alle ore 11.30.

La cerimonia si chiuderà con l’atteso intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca, Avv. Anna Maria Bernini, previsto per le ore 12.15.

La cerimonia sarà presieduta per la prima volta dal rettore Liborio Stuppia, eletto il 24 febbraio 2023, proprio dopo la cerimonia inaugurale dello scorso anno, e insediatosi ufficialmente a giugno. Saranno inoltre presenti l’intera comunità accademica della “d’Annunzio”, i rettori di altri Atenei italiani, le autorità civili, religiose e militari.

L’evento sarà allietato dalle musiche e dalla performance del Coro di Ateneo “Ud’A Incanto”.

“Ci prestiamo ad inaugurare un nuovo Anno Accademico – annuncia il Rettore, Liborio Stuppia - con i migliori auspici e con un rinnovato impegno da parte dell’intera Comunità della d’Annunzio. La presenza del Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini alla nostra cerimonia testimonia non solo la particolare attenzione del Governo verso la “d’Annunzio”, uno dei grandi Atenei italiani, ma la sua personale ed affettuosa determinazione a voler mantenere l’impegno preso il 17 novembre scorso, in occasione della sua visita al Campus di Pescara, quando ci ha promesso di voler essere presente a questa solenne cerimonia. Sapere che l’Università “Gabriele d’Annunzio” è un così importante riferimento per le tante istituzioni del territorio - aggiunge il Rettore - è una fortissima motivazione a moltiplicare l’impegno per la crescita ed il successo del nostro Ateneo. Oltre al prestigio istituzionale dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, che vado verificando in questi giorni, quel che mi sta particolarmente a cuore - conclude il Rettore Stuppia - ed è la mia più forte emozione è la partecipazione corale della interna comunità accademica della “d’Annunzio” che si va manifestando concretamente già nella preparazione della Cerimonia. È un segno importante di quanto sia viva la nostra realtà e di quanto sia capace di esser unita, coesa, propositiva e spontaneamente attiva quando c’è da raggiungere un obiettivo comune.”

In occasione della Cerimonia, verranno sospese tutte le attività didattiche presso le sedi di Chieti e Pescara, fino alle ore 14.00 del 17 gennaio 2024.