'Italiani nel mondo', esce il 16 dicembre il nuovo album di Roby Santini

Roby Santini, icona della musica italiana e cantautore pop-folk internazionale, nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi non solo per la sua musica, ma anche per il suo sostegno alla cultura abruzzese e italiana all'estero.

Durante i suoi tour in tutto il mondo, ha conosciuto molti connazionali emigrati e le loro storie meravigliose.

Con l’album “Italiani nel mondo” Roby Santini rende omaggio a tutti loro e si pone l’obiettivo di preservare e tramandare la cultura italiana con le sue ricche tradizioni, alle generazioni future.

Ha scelto quindi10 famose canzoni italiane, reinterpretate in una versione totalmente moderna. Ognuno di questi brani, è dedicato alla vita di un italiano nel mondo e fa da colonna sonora a un video che con le immagini del protagonista, racconta la sua storia di emigrazione

C’è la storia di Vincenzo Barletta, un grande lavoratore arrivato a Brisbane dalla Sicilia; quella di Connie Iannaccone, madre coraggiosa e forte, emigrata negli Stati Uniti dalla provincia di Avellino. Si racconta la dolce storia di Fiorina Di Biase, arrivata a Toronto dall’Abruzzo, ma anche quella di Adamo D’Ercole che dopo anni di sacrifici e duro lavoro in Australia, esaudisce il sogno di tornare in Italia. C’è la storia di Giovanni Bueti che diventa uno dei migranti di maggiore successo di Mount Gambier in Australia e anche quella del calabrese Vinz Derosa, tuttora uno dei cantanti più famosi fra le comunità italo-canadesi. Si continua con la storia di Angela Varricchio, campana verace, che vive nel Queensland dal 1959 e anche con quella della famiglia Mascio che diventa produttrice di pasta fresca a Seattle (US). Si racconta anche la straordinaria storia di Tony Fini, che vive a Perth dal 1951, diventato il più grande costruttore del West Australia.

Le 10 video-storie saranno pubblicate il 16 dicembre 2022 sul canale YouTube RobySantiniTV.

L’album si apre con l’inedito “La Nave Va” scritto e prodotto da Roby Santini. Una canzone che racconta di un amore spezzato dalla partenza verso un paese lontano alla ricerca di un futuro migliore. Una toccante storia di emigrazione interpretata con linguaggio moderno e suoni contemporanei.

Roby Santini inizierà un nuovo tour con i suoi successi e le canzoni del nuovo album “Italiani nel mondo” che passerà dal Canada agli Stati Uniti fino ad arrivare in Australia nel Novembre 2023.

