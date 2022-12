Corso on line di Micologia 2023

Le Associazioni Naturalistiche Riunite informano che è possibile attivare una preiscrizione al Corso di Micologia 2023 che si svolgerà in Videoconferenza ed è valido per il rilascio e rinnovo del patentino della raccolta funghi.

Il calendario delle lezioni: 17, 20, 24, 27 e 31 gennaio, 3, 7,10, 14, 17 febbraio, dalle ore 20,00 alle 22,30.

Le lezioni saranno tenute sulla piattaforma Meet

Ci si iscrive inviando i propri dati via email a: [email protected]

Nome e Cognome – Citta e data di nascita – Via – Città di res - Cell .

Per informazioni Cell. 3801030531 – 3289248123