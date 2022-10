Greenpeace, il calendario 2023 dedicato alla natura e alla pace

Torna anche quest’anno il calendario di Greenpeace con splendide fotografie di natura e animali. Un giro del mondo in 365 giorni, tra habitat da salvaguardare e specie da proteggere: dagli eleganti delfini del mare australiano, alla piccola tartaruga che zampetta verso il mare, dalle famiglie di elefanti della Tanzania, fino alla taiga mozzafiato della Lapponia. Un viaggio che racconta in modo unico la bellezza del nostro Pianeta.

Se la natura è la protagonista indiscussa di questa edizione, il calendario 2023 presta particolare attenzione anche al tema della pace e a chi si impegna ogni giorno per difenderla e promuoverla. Scorrendo i mesi, infatti, 12 pillole raccontano alcuni dei momenti più significativi della storia e delle azioni di Greenpeace contro la guerra. Anche un calendario, con le sue bellissime foto, può servire a ispirare e a ricordare la necessità di costruire insieme un mondo più verde e di pace.

Come sempre il calendario Greenpeace è prodotto interamente in Italia e stampato con inchiostri vegetali su carta 100% riciclata. Un’idea regalo che fa bene al Pianeta, con la quale si contribuisce all’indipendenza e alle lotte di Greenpeace, che non accetta fondi da aziende o istituzioni, e si finanzia esclusivamente con il contributo di singole persone che ne condividono gli ideali e la missione.



Per acquistare il calendario, al costo di 15 euro (prezzo bloccato da ben 8 anni), o per saperne di più, si può consultare la pagina internet: https://shop.greenpeace.it/prodotto/calendario-2023/