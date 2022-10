'Tutti hanno un sogno', a Lanciano fari puntati sull'ultimo libro di Franco Ciarelli

Tutti hanno un sogno. Ma tutti chi? Tutti quelli che hanno una coscienza vigile, che vivono il loro ruolo nel mondo conoscendone i limiti e le prospettive, rispettandone il regime di clausura, a volte con qualche scarto della mente che si inceppa, ma aiutandosi, con i mezzi che gli sono propri, a sopportarne il peso grazie alle visioni oniriche che lo aiutano a vivere.

E’ riassunto così, nelle parole di Marisa De Filippis, presidente dell’associazione Itaca, l’ultimo libro dell’autore frentano Franco Ciarelli “Tutti hanno un sogno”, che sarà presentato venerdì 28 ottobre alle 17.30 nell’Aula magna del Palazzo Arcivescovile di Lanciano.

Zi Ntonie, il beduino del deserto, il pastore mongolo, il contadino pastore, la pescatrice Maria, il pescatore con la conchiglia, il contadino pescatore; questi i sette personaggi raccontati nel volume, ed. Nuova Gutemberg 2022. Sette capitoli ben distinti, ma ben vincolati alla vertigine del sogno, che per ciascuna figura rinnova le impreviste dimensioni dell’universale, non solo nella nostalgia del tempo ma anche nelle sfumature che tratteggiano il sonno. Franco Ciarelli ha creato la stessa illusione filmica di visualizzazione di un paesaggio autentico e folclorico dei luoghi: ci scorrono davanti agli occhi, anche grazie alle delicatissime e vivide illustrazioni di Francesco Paolo Cecati, il trabocco, la campagna, il deserto, il mare calmo, la montagna mongola e dentro quei set l’autore ha indagato la coscienza, nomade o stanziale, dei suoi sette personaggi e, ancor di più, l’ottava, la sua…

Alla presentazione, insieme all’autore e a Marisa De Filippis, interverranno Francesco Paolo Cecati, già Soprintendente della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria; Ivio Marongiu, professore di Storia e Filosofia; Gabriele Tinari, attore. Saranno presenti anche Don Angelo, Vicario della Diocesi di Lanciano-Ortona e il maestro Roberto De Grandis, presidente della Scuola civica di Musica F.Fenaroli di Lanciano.