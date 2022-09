Premio Cambiamenti 2022, a Rocca San Giovanni la presentazione

Prende il via ufficialmente in Abruzzo domani pomeriggio alle 17,30, a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti, l’edizione 2022 del Premio Cambiamenti, la manifestazione promossa dalla CNA per valorizzare e promuovere le nuove imprese innovative. La Torre vinaria dell’azienda vinicola Cantina Frentana ospiterà infatti l’evento promosso dalle CNA provinciali di Chieti e Pescara, insieme ai Giovani Imprenditori della confederazione artigiana regionale, voluto per illustrare gli obiettivi del Premio (quest’anno ha scelto come nome “Take off”, decollare) che il prossimo 30 settembre chiuderà le iscrizioni sulla piattaforma https://premiocambiamenti.it/ .

Intanto, sono già oltre una cinquantina le start-up iscritte alla selezione, che porterà alla scelta, nel lotto delle partecipanti, di quella che rappresenterà l’Abruzzo nella finale nazionale in programma a Roma a novembre: un numero elevato, che conferma l’attenzione al Premio riservata dai giovani imprenditori abruzzesi. A scegliere chi sarà a rappresentare l’Abruzzo nell’appuntamento nazionale sarà una platea di studenti dell’università dell’Aquila, che il 17 novembre sarà chiamata a decidere assieme a una giuria di esperti.

Tornando all’appuntamento di domani, ampio il parterre degli ospiti, con Silvio Calice, coordinatore del Premio, in veste di conduttore: i direttori provinciali della CNA di Chieti e Pescara, Letizia Scastiglia e Carmine Salce; la presidente regionale e il componente dell’esecutivo nazionale di CNA Giovani Imprenditori e il componente dell’esecutivo nazionale, Melania Dottori e Ivano Lapergola; il responsabile operativo dell’Agenzia di Sviluppo Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Giovanni Marcantonio; il direttore del Dipartimento economico della Regione Abruzzo, Germano De Sanctis; il direttore generale del confidi del Centro Itali Uni.Co., Paolo Mariani; il direttore regionale di CNA Abruzzo, Graziano Di Costanzo.

Nel corso dell’incontro, previste testimonianze su alcune delle esperienze più significative tra le giovani imprese innovative abruzzesi.